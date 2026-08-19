El Alto: Delincuentes entran a una casa y roban arma de un militar

Dos sujetos fueron sorprendidos por las propietarias dentro de un inmueble de la zona Pedro Domingo Murillo. Tras un forcejeo, lograron escapar y habrían encerrado a las mujeres dentro de la vivienda.

Fuente: Red Uno

Juan Marcelo Gonzáles

Dos delincuentes ingresaron a una vivienda de la zona Pedro Domingo Murillo, en la ciudad de El Alto, y sustrajeron una mochila en cuyo interior presuntamente se encontraba un arma de fuego que pertenecería a un efectivo de las Fuerzas Armadas, según el reporte policial preliminar.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

El hecho ocurrió cerca del mediodía, cuando los sospechosos habrían aprovechado que el inmueble se encontraba momentáneamente sin ocupantes para ingresar y buscar objetos de valor.

Propietaria los sorprendió dentro de la casa

Según el reporte, una de las propietarias regresó de la feria y encontró a los dos sujetos dentro del inmueble.

“La propietaria llega de la feria y al momento de ingresar sorprende a estos antisociales que se encontraban al interior del inmueble”, informó un efectivo policial.

En ese momento se produjo un forcejeo entre los sospechosos y dos mujeres que se encontraban en el lugar.

Escaparon con una mochila

Después del enfrentamiento, los sujetos lograron huir llevándose una mochila que, de acuerdo con la denuncia, contenía un arma de fuego.

“De acuerdo a la versión del denunciante, indica que sí había un arma de fuego y eso habrían sustraído los delincuentes”, señaló la Policía.

Los investigadores anunciaron que tomarán declaración al supuesto propietario del arma, quien sería integrante de las Fuerzas Armadas, para establecer mayores detalles sobre su procedencia y características.

Mujeres aseguran que fueron encerradas

Las víctimas relataron que, luego del forcejeo, los delincuentes consiguieron escapar y las dejaron encerradas dentro de la vivienda.

“Nosotros hemos tenido miedo, pero se han escapado y nos han encerrado”, manifestó una de las afectadas.

Consultadas sobre si los sospechosos estaban armados, las mujeres respondieron afirmativamente. Este extremo deberá ser corroborado durante las investigaciones.

Cortaron cámaras de seguridad

Otro elemento que investiga la Policía es la manipulación del sistema de videovigilancia del inmueble.

Según las víctimas, los delincuentes habrían cortado previamente el cable de las cámaras, por lo que no existirían imágenes del momento en que ingresaron o escaparon.

“No hay imágenes porque habían cortado el cable de la cámara”, explicó una de las afectadas.

Policía activa operativos

Tras recibir la denuncia, efectivos policiales desplegaron operativos para intentar localizar a los dos sospechosos y recuperar los objetos sustraídos.

La investigación también deberá establecer si el arma reportada estaba efectivamente dentro de la mochila y determinar las circunstancias en las que era almacenada en la vivienda.