El Líbano e Israel acordaron una lista de países para verificar el desarme de Hezbollah

Fuente: Infobae.com Líbano e Israel acuerdan una lista de países candidatos a verificar el desarme de Hezbollah, según informó este viernes un funcionario libanés, tras una semana de negociaciones en la embajada de Estados Unidos en Roma. Washington tendrá la decisión final sobre cuáles de esos países serán seleccionados, y podría elegir más de uno. eju.tv





El funcionario declinó revelar la identidad de los países incluidos en la lista ni precisar cuántos son. Fuentes previas habían indicado a Reuters que Israel y Estados Unidos vetaron la participación de Francia. “Hemos llegado a una lista corta de países. Decidimos qué actores eran imposibles para cada parte y establecimos los actores potenciales”, declaró el funcionario libanés. “Los estadounidenses decidirán ahora”.

El presidente libanés Joseph Aoun informó a su gabinete que las conversaciones arrojaron “avances positivos”, en particular en materia de fronteras y presos, y expresó su esperanza de que “pronto se adopten medidas concretas al respecto”. Aoun añadió que el general estadounidense Joseph Clerfield llegará próximamente a Beirut para dar seguimiento a los temas de alto el fuego y las llamadas zonas piloto.

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El encuentro en Roma corresponde a la séptima ronda de negociaciones entre las delegaciones de ambos países, encuadrada en el acuerdo del 26 de junio que vincula la retirada progresiva de las tropas israelíes del sur de Líbano al desarme de Hezbollah, proceso que debería ser verificado por un tercero. Hezbollah no es parte del acuerdo y ha rechazado entregar su arsenal.

El conflicto se reavivó el 2 de marzo, dos días después de que Estados Unidos e Israel atacaran Irán el 28 de febrero. Las fuerzas israelíes respondieron a los disparos de Hezbollah en solidaridad con Teherán con bombardeos aéreos y una ofensiva terrestre, tomando control de una franja de territorio de unos 10 kilómetros de profundidad en el sur de Líbano. Más de un millón de civiles libaneses se vieron obligados a abandonar sus hogares.

Beirut rechazó una propuesta anterior que contemplaba el uso de empresas privadas de seguridad como verificadoras del desarme. “ Todos los actores propuestos son países. Aún necesitamos discutir exactamente cómo funcionaría esto, cuántos efectivos se desplegarían y cómo trabajarían con el Ejército libanés ”, precisó el funcionario, según Reuters .

Un marco jurídico para la presencia de tropas extranjeras en Líbano también deberá ser acordado. Entre las opciones figura integrarlas bajo la Fuerza Provisional de las Naciones Unidas en el Líbano (UNIFIL), cuyo mandato vence a finales de este año, lo que exigiría una nueva resolución del Consejo de Seguridad de la ONU. El funcionario libanés calificó de avance el hecho de que Estados Unidos e Israel estén ahora dispuestos a considerar esa vía. Otras alternativas incluyen encuadrar las tropas bajo otro organismo de la ONU o mediante un memorando de entendimiento con Líbano.

Las conversaciones no lograron acuerdo sobre cuál será la próxima zona de la que se retirarán las tropas israelíes para que el Ejército libanés tome el control. Beirut había propuesto Bint Jbeil y Khiam, dos grandes localidades duramente golpeadas por ataques aéreos y en las que fuerzas israelíes han demolido barrios enteros.