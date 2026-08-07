El Gobierno fija para este martes la entrega de la Ley de Inversiones, su primera gran reforma estructural

El presidente Rodrigo Paz también anunció la creación de un Alto Comisionado para luchar contra la corrupción

eju.tv

El martes será entregado a la Asamblea Legislativa Plurinacional el proyecto de Ley de Inversiones, que forma parte de un paquete de normas para atraer inversiones con el cual el Gobierno inicia el proceso de reconstrucción del Estado, afirmó el portavoz presidencial José Luis Gálvez.

“Una fecha específica, que es el martes 11 de agosto, para la presentación formal de la primera ley a la Asamblea Legislativa Plurinacional. Esa es una meta específica, pero además se presentará el resto de las leyes conforme a un cronograma”, explicó.

Durante su discurso por el aniversario patrio ante el Legislativo, el presidente Rodrigo Paz anunció que el martes entregará el proyecto de Ley de Inversiones, luego de haber sido socializado, principalmente, con diferentes sectores económicos.

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Esta norma forma parte de un paquete de al menos 12 leyes, entre ellas las de minería, hidrocarburos y energía. Con estas normas se creará un nuevo esquema jurídico que generará condiciones para atraer inversiones en sectores estratégicos de la economía.

Gálvez explicó que la administración de Paz inició una segunda etapa que estará caracterizada por acciones orientadas a la reconstrucción del Estado, después de un período que estuvo abocado a la estabilidad económica.

“El énfasis ha estado en la estabilización de la economía, en poder ordenar la casa, usando esa metáfora; pero ahora toca realmente poner el énfasis en las transformaciones profundas que tienen que darse en nuestro país”, aseguró en Bolivia Tv.

Además del paquete normativo, para esta segunda etapa se anunció la creación de un Alto Comisionado de Lucha Contra la Corrupción y la ejecución de reformas judiciales.