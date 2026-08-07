España impone a Italia un plazo para poner fin a los controles fronterizos «injustos» ante el aumento de la inmigración

Roma reforzó los controles después de que alrededor de 72.000 personas entraran ilegalmente en territorio español en Marruecos.

Fuente: RT.com

España ha dado a Italia, país miembro de la UE y la OTAN, un plazo para que ponga fin a los controles fronterizos introducidos tras la llegada masiva de migrantes a Ceuta, el enclave español en Marruecos.

La semana pasada, alrededor de 72.000 personas entraron ilegalmente en Ceuta en cuestión de horas, reavivando los temores de una nueva crisis migratoria en Europa. Si bien la mayoría ya ha sido devuelta, entre 3.000 y 5.000 migrantes permanecen en territorio español, según las autoridades locales.

El aumento de migrantes se produjo poco después de que el Tribunal Supremo español dictaminara que los migrantes interceptados en el mar mientras intentaban llegar a Ceuta o Melilla a nado no podían ser deportados de inmediato. Según Reuters, los migrantes también se vieron alentados por vídeos virales engañosos en las redes sociales.

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Varios líderes de la UE reaccionaron al incidente pidiendo la exclusión de España del espacio Schengen, donde no existen fronteras. El 1 de agosto, Italia introdujo controles fronterizos temporales para los viajeros procedentes de España. La primera ministra Giorgia Meloni declaró que la medida se adoptó para «salvaguardar la seguridad nacional y prevenir posibles repercusiones».

El viernes, el gobierno español criticó duramente la decisión, calificándola de «injusta y discriminatoria» , y pidió a Roma que «trate a los españoles del mismo modo que a los demás ciudadanos europeos».

«Si no lo hace antes del final del domingo 9 de agosto, España se verá obligada a adoptar medidas proporcionales para proteger los intereses y la dignidad de sus ciudadanos», declaró el gobierno en un comunicado publicado en su página web. Argumentó que el estatus especial de Ceuta impide que los migrantes irregulares entren libremente en el espacio Schengen, mientras que España ha acogido en el pasado a algunos migrantes que llegaron a las costas italianas o fueron rescatados en el mar Mediterráneo.

La disputa pone de manifiesto la brecha entre el gobierno de centroderecha de Meloni y el gobierno de izquierdas del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez. Meloni ha cultivado una estrecha relación con el presidente estadounidense Donald Trump, quien en los últimos años ha criticado duramente a Sánchez por negarse a elevar el gasto en defensa de España al 5% del PIB y por oponerse abiertamente a la guerra de Trump contra Irán.

Bajo el mandato de Sánchez, España también ha criticado con frecuencia a Israel, aliado de Estados Unidos, por su guerra en Gaza y reconoció la condición de Estado palestino en 2024.

La semana pasada, el Departamento de Estado de Estados Unidos argumentó que la crisis en Ceuta fue causada por los «esfuerzos deliberados de España para permitir y facilitar la migración ilegal masiva hacia Europa».