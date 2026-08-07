Inicia la evaluación de daños en Barrio Lindo y advierten riesgo de derrumbe

Después de más de 36 horas de trabajo ininterrumpido, las autoridades declararon totalmente extinguido el incendio que afectó a la feria Barrio Lindo, en la capital cruceña, y dieron paso a una nueva etapa de la emergencia: el rastrillaje, la limpieza, la remoción de los escombros y la evaluación de los daños mientras persiste el riesgo de derrumbres de estructuras.

El comandante departamental de la Policía de Santa Cruz, coronel Jhenky David Gómez Córdova, confirmó que los últimos focos de calor fueron sofocados gracias al trabajo conjunto de bomberos de la Policía, voluntarios, las Fuerzas Armadas, la Gobernación, la Alcaldía y otras instituciones.

“Tras más de 36 horas de trabajo ininterrumpido (…) lograron sofocar y declarar totalmente extinguido el incendio”, informó Gómez.

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Sin embargo, el fin de las llamas no significa que la emergencia haya terminado . Las autoridades policiales mantienen restringido el ingreso de comerciantes y particulares debido al debilitamiento de la estructura del centro comercial y al riesgo de nuevos derrumbes.

El secretario de Seguridad Ciudadana de la Gobernación, Jorge Santistevan, explicó que la extinción del fuego marca el inicio de una fase de rastrillaje y limpieza que requerirá especial cuidado.

“Hemos declarado oficialmente que está extinguido el fuego. Eso es una fase, pasando a la siguiente fase que es la del rastrillaje, la limpieza del área, que es la más rigurosa, porque la estructura interior está absolutamente debilitada y eso puede derrumbarse”, señaló.

Por este motivo, la Policía recomendó a los comerciantes y particulares no ingresar al lugar hasta que concluyan las evaluaciones técnicas y de seguridad.

El comandante de la Policía señaló que la presencia de estructuras inestables representa uno de los principales riesgos durante las tareas de recuperación.

El secretario municipal de Seguridad Ciudadana, Paulo Viruez, informó que una inspección realizada en el lugar permitió establecer preliminarmente que el 55% del centro comercial resultó afectado por el incendio, mientras que aproximadamente el 45% logró ser preservado.

El fuego consumió principalmente sectores del frontis norte del galpón y otras áreas donde estaban instalados puestos comerciales.

Mientras continúan las tareas de recuperación, personal de la Empresa Municipal de Aseo de Santa Cruz (Emacruz) ya fue desplegado para realizar labores de limpieza externa y retirar escombros de las calles adyacentes.

Pese a que el incendio ya fue extinguido, las causas que provocaron el siniestro todavía no fueron establecidas.

Las autoridades deberán realizar las pericias correspondientes para determinar cómo se inició el fuego y establecer las circunstancias que permitieron que se propagara por el centro comercial.

La evaluación técnica también permitirá determinar con mayor precisión la magnitud de los daños materiales y las condiciones en las que quedó la infraestructura.

Por ahora, las autoridades policiales insisten en mantener el área bajo restricción mientras avanzan el rastrillaje, la remoción de escombros y las inspecciones de seguridad.

Después de más de un día y medio de combate contra las llamas, Barrio Lindo entra así en una nueva etapa: pasar de la emergencia por el incendio a la recuperación de una zona comercial que quedó parcialmente destruida.