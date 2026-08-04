Expocruz 2026 ya mueve la economía y los organizadores confirman más de 25 delegaciones internacionales

Los trabajos de acondicionamiento del predio ferial se dan día y noche y la expectativa ya comienza a sentirse, no solo para los visitantes, sino también para los negocios y las oportunidades de trabajo.

Fuente: Unitel

A poco más de un mes de su inauguración, Expocruz 2026 ya empieza a generar movimiento económico en Santa Cruz con el avance en las obras de refacción, construcción y remodelación en el campo ferial.

Asimismo, desde Fexpocruz, institución que organiza la Expocruz, confirmaron que más de 25 delegaciones internacionales estarán presentes y que la meta es superar las 30, con la intención de ratificar a la feria, un año más, como un espacio para los negocios, la inversión y la proyección del país.

”Nuestra meta es seguir generando oportunidades para todas las familias, seguir generando una confianza para hacer negocios, que los jóvenes puedan visualizar también para dónde van los sectores y, sobre todo, algo que es fundamental en el tema económico: aportar a la economía de Santa Cruz, de Bolivia”, sostuvo Raúl Strauss, gerente de Fexpocruz.

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La preparación del evento se desarrolla en un contexto de alta actividad dentro del predio, donde decenas de trabajadores ejecutan mejoras en pabellones, accesos y áreas de circulación.; las labores incluyen refacciones, ampliaciones y trabajos de infraestructura que requieren mano de obra especializada y personal de apoyo.

”Nosotros hemos empezado ya hace aproximadamente unos 25 días atrás, y, bueno, es una época donde hay bastante el trabajo, se necesita bastante maestros albañiles, ayudantes, pintores, cerrajeros. La verdad que esta época es una muy buena época para los trabajadores en la construcción”, explicó Roberto Segovia, encargado de obra.

Alianza con Banco Ganadero

El Banco Ganadero y Fexpocruz renovaron su alianza con acciones orientadas a facilitar el acceso y recorrido de los visitantes, a través de la aplicación GanaMóvil los asistentes podrán adquirir sus entradas digitales, mientras que el banco gestionará las boleterías físicas para agilizar el ingreso al campo ferial y reducir los tiempos de espera.

La entidad financiera continuará con la entrega de uniformes para el personal que opera en el predio. También instalará señalética en los pabellones y dispondrá de planos de ubicación para orientar a los visitantes durante su recorrido.