Bolivia construye su Plan Nacional de Salud al 2030: plantea compartir competencias entre el Gobierno, las gobernaciones y las alcaldías

La iniciativa propone el equipamiento, laboratorios rápidos y servicios de telemedicina las 24 horas para resolver el 80% de las necesidades médicas desde la atención primaria.

eju.tv

Bolivia inició el proceso de consolidación del Plan Nacional de Salud (PNS 2026-2030) sobre la base de cinco ejes centrales, entre ellos que el Ministerio de Salud garantice la planilla del personal (25.000 ítems), mientras que las gobernaciones y municipios asuman el 50% de los costos operativos, infraestructura y medicamentos.

El documento es resultado de la Reunión de Coordinación para el PNS 2026-2030, desarrollada en la ciudad de Sucre con la participación de autoridades departamentales, directores de los Servicios Departamentales de Salud (SEDES) y los principales socios de la cooperación internacional.

La propuesta aborda una reestructuración articulada basada en los siguientes ejes:

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Rectoría única e interoperabilidad: Implementación de la Historia Clínica Única Digital y protocolos clínicos unificados para asegurar la misma calidad de atención en todo el país.

Primer nivel de alta resolución: Equipamiento, laboratorios rápidos y servicios de telemedicina las 24 horas para resolver el 80% de las necesidades médicas desde la atención primaria.

Reorganización territorial: Creación de Mancomunidades Metropolitanas de Salud en los departamentos del eje central (La Paz, Cochabamba y Santa Cruz) para descongestionar los hospitales de tercer nivel.

Carrera sanitaria y meritocracia: Institucionalización de cargos directivos en los SEDES mediante concursos de méritos y la conversión del personal asistencial en «Médicos de Cabecera».

Corresponsabilidad fiscal (Política 50/50): Esquema de financiamiento compartido donde el nivel central sostiene los ítems del personal y los gobiernos subnacionales financian el funcionamiento y equipamiento.

“Este plan ha sido construido desde noviembre del año pasado bajo un concepto de planificación participativa y con el acompañamiento de la cooperación internacional. Permitirá que Bolivia tenga un rumbo y objetivos claros para que la población cuente con servicios de salud de calidad y calidez”, explicó Marcela Flores, ministra de Salud y Deportes.

El encuentro apunta a consolidar un pacto político y técnico que viabilice la transición hacia el Sistema Integrado de Salud (SIS), un modelo diseñado para eliminar la fragmentación entre el sector público y la seguridad social, garantizando una atención médica universal y gratuita basada en la Atención Primaria de la Salud (APS).

“Para nosotros, como Chuquisaca, siempre es grato recibir a las autoridades del nivel nacional. Hoy tenemos una gran oportunidad de transformar nuestro sistema sanitario. Estamos a pocos días de celebrar un año más de Bolivia y este trabajo es el mejor homenaje que podemos rendir al país”, destacó Francisco Calvimontes, director del SEDES Chuquisaca.

La iniciativa cuenta con el respaldo técnico de agencias multilaterales como la Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS), el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), UNICEF, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Mundial.

“Ratificamos nuestro compromiso de seguir apoyando al sector. Hoy debemos garantizar una coordinación integral e identificar dónde están las necesidades urgentes para respaldar cada decisión”, concluyó Elena Vuolo, representante de la OPS/OMS en Bolivia.