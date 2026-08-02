Familiares esperan la llegada del cuerpo del subteniente Yerson Salazar, abatido en San Matías

La familia del subteniente asesinado en San Matías instaló un velorio simbólico en Santa Cruz mientras aguarda el traslado de sus restos. Piden justicia y que el crimen no quede impune.

eju.tv / Fuente: Red Uno

La espera se convirtió en una de las pruebas más difíciles para la familia del subteniente Yerson Salazar. Luego de la confirmación del hallazgo de su cuerpo, sus seres queridos permanecen en Santa Cruz a la espera de su traslado para darle el último adiós y brindarle cristiana sepultura.

El oficial fue asesinado durante un operativo en el municipio de San Matías. Luego del ataque, los responsables se llevaron su cuerpo, lo que mantuvo a la familia durante casi 48 horas en una angustiosa incertidumbre hasta que las autoridades confirmaron el hallazgo.

«Estamos esperando que llegue para poder tenerlo con nosotros y darle cristiana sepultura», expresó una de sus familiares.

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Relataron que la Policía les informó que el cuerpo será trasladado por vía aérea hasta la capital cruceña. La familia espera que el arribo se concrete en las próximas horas para iniciar los actos fúnebres.

Aunque las autoridades confirmaron el fallecimiento del subteniente, sus allegados reconocen que nunca perdieron la esperanza de recibir una noticia distinta.

«Nosotros seguíamos esperando que estuviera herido o que hubiera otra posibilidad. La fe y la esperanza fueron lo último que perdimos», manifestó la familiar.

Los seres queridos de Salazar también sostuvieron una reunión con el comandante nacional de la Policía, quien les aseguró que el caso será investigado y que la institución brindará el acompañamiento necesario durante este proceso.

Mientras esperan la llegada del cuerpo, familiares, amigos y efectivos policiales de distintas unidades participaron de un velorio simbólico en el domicilio del subteniente. En medio de oraciones y muestras de solidaridad, recordaron al joven oficial y acompañaron a sus seres queridos en uno de los momentos más difíciles.