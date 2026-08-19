«Hay algo oscuro en este caso»: Abogado dice que Beller llamó a Cerimedo tras el ataque armado y le pidió ayuda

Para Ernesto Giraldes, «hay algo oscuro en toda esta situación», no obstante, indicó que los abogados del sindicado se reservan los argumentos de la defensa legal.

Por: eju.tv / Video: No Mentirás

Ernesto Giraldes, abogado de Fernando Cerimedo, señaló que la activista Nadia Beller llamó por teléfono a su defendido con el objetivo de pedir ayuda, llamado al que responde y por eso viaja desde La Paz hasta Santa Cruz de la Sierra tras el atentado.

«En su declaración indicó que la señora Nadia Beller le llama al señor Fernando Cerimedo indicándole que había sufrido ese atentado, es por eso que él agarra el vuelo para venirse a nuestra ciudad», indicó el jurista que radica en Santa Cruz.

Para Giraldes, «hay algo oscuro en toda esta situación», no obstante, indicó que los abogados del sindicado se reservan los argumentos de la defensa legal.

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Beller acusó a Cerimedo de ser la persona que está detrás del atentado armado que sufrió la noche del lunes en puertas de un hotel de Santa Cruz de la Sierra.

El jurista señaló que «ella lo llama» y luego el sindicado consigue un pasaje y decide viajar a Santa Cruz. «Una persona, cuando sufre un atentado, no puede ser que llame a su victimario, ella lo está sindicando», afirmó.

Giraldes señaló que Cerimedo «consigue pasaje» para viajar desde La Paz a Santa Cruz para brindar ayuda a la víctima.