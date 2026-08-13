Legisladores piden interpelar a Espinoza por supuesta irregularidad en compra de auto

Un grupo de legisladores del Partido Demócrata Cristiano (PDC) pidió que el ministro de Economía y Finanzas, José Gabriel Espinoza, sea interpelado para que explique ante la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) la compra de un vehículo con presuntas irregularidades. “Estamos presentando un pliego interpelatorio, que ya está notificado y entregado porque es una cuestionante gravísima que no haya contestado de forma oportuna y correcta el tema de su declaración jurada”, sostuvo la diputada del Partido Demócrata Cristiano (PDC), Patricia Patiño. eju.tv





El vicepresidente Edmand Lara denunció un día antes que Espinoza ya reconoció que pagó Bs 350.000 por un vehículo, pero en el documento de transferencia solo figura Bs 50.000. Además cuestionó que el ministro no declaró este bien en su declaración jurada.