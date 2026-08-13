Legisladores piden interpelar a Espinoza por supuesta irregularidad en compra de auto

Legisladores piden interpelar a Espinoza por supuesta irregularidad en compra de autoCategorías PolíticaEtiquetas 13/08/2026 Un grupo de legisladores del PDC pidió que el ministro José Gabriel Espinoza sea interpelado por la supuesta irregularidad en la compra de un motorizado. Un grupo de legisladores del PDC pide la interpelación Fuente: Unitel.bo Un grupo de legisladores del Partido Demócrata Cristiano (PDC) pidió que el ministro de Economía y Finanzas, José Gabriel Espinoza, sea interpelado para que explique ante la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) la compra de un vehículo con presuntas irregularidades. “Estamos presentando un pliego interpelatorio, que ya está notificado y entregado porque es una cuestionante gravísima que no haya contestado de forma oportuna y correcta el tema de su declaración jurada”, sostuvo la diputada del Partido Demócrata Cristiano (PDC), Patricia Patiño. eju.tv El vicepresidente Edmand Lara denunció un día antes que Espinoza ya reconoció que pagó Bs 350.000 por un vehículo, pero en el documento de transferencia solo figura Bs 50.000. Además cuestionó que el ministro no declaró este bien en su declaración jurada. El pedido de legisladores Patiño cuestionó que Espinoza no declaró de forma oportuna los bienes que tiene. => Recibir por Whatsapp las noticias destacadas Añadió que otra observación es la falta de claridad de los montos para la adquisición de este vehículo. ”Peor aún cuando presenta los documentos amañados en una notaría de fe pública, indicando que compró un vehículo por Bs 50.000 un vehículo de alta gama, cuando supuestamente se equivocó con lo que son bolivianos y dólares”, sostuvo.