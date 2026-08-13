Tras reunión con productores, Gobierno simplifica los trámites para la importación privada de combustible

Las autoridades de Hidrocarburos informarán en las próximas horas sobre esta nueva resolución que facilita la importación de combustible.

eju.tv

Una nueva resolución de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), a puertas de ser aprobada, simplificará los trámites y requisitos de importación privada de combustible, como parte de las medidas concertadas con sectores productivos para paliar la crisis de desabastecimiento de diésel, informó el ministro de Desarrollo Productivo, Óscar Mario Justiniano.

“¿Qué es lo que usted necesita saber? Primero, tener el certificado de dónde lo está comprando, el certificado de calidad y, lógicamente, las transferencias. Luego, cuando ingresa al país, también el certificado de calidad. Pero lo lógico sería que no tenga que viajar, por ejemplo, desde Puerto Suárez hasta Santa Cruz para volver a Puerto Suárez”, explicó.

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Precisamente uno de los aspectos de esta nueva resolución estaría relacionado con abaratar los costos de la importación, evitando que el combustible llegue, por ejemplo, hasta Santa Cruz con la finalidad de realizar un control de calidad, considerando que fue importado para una zona rural o fronteriza.

El desabastecimiento de diésel es un problema que no ha podido resolver la administración del presidente Rodrigo Paz. Cientos de camiones hacen kilométricas filas durante varios días a la espera de cargar combustible en diferentes regiones de Bolivia, lo que termina afectando tanto al transporte de carga y pasajeros como a la agroindustria.

Las autoridades de Hidrocarburos informarán en las próximas horas sobre esta nueva resolución que facilita la importación de combustible.

Actualmente, el mayor importador es Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), aunque algunas empresas comenzaron a traer combustible para su consumo propio. Justiniano aseguró que ya existen firmas privadas realizando esta operación y consideró que las productores pueden importante a través de sus asociaciones.