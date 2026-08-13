¿Quiénes son las autoridades del Gobierno de Paz acusadas por la gasolina basura en el informe de Diputados?

Este jueves fue aprobado el informe de la comisión de Diputados que investigó la internación de la gasolina desestabilizada que durante semanas provocó daños en el parque automotor de Bolivia. Unitel tuvo acceso a este documento, en el que identifica a tres exautoridades del Gobierno de Rodrigo Paz y de la gestión de Luis Arce.

POR LA INTERNACIÓN DEL COMBUSTIBLE

En este punto, la comisión investigadora de Diputados apunta a dos personas, una de ellas es Yussef Akly, el primer presidente de YPFB durante la gestión de Rodrigo Paz.

La última aparición pública de Akly fue el 24 de junio, cuando se presentó a declarar en la Fiscalía de La Paz en calidad de testigo.

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Además de Akly, la comisión también encuentra responsabilidad en Armin Dorgathen, expresidente de la petrolera estatal durante el gobierno de Rodrigo Paz.

La comisión responsabiliza a YPFB por haber introducido en el territorio nacional lotes de combustible base sin las especificaciones completas de estabilidad química exigidas para salvaguardar el parque automotor de Bolivia, amparándose en resoluciones de excepción por urgencia.

POR CAMBIOS EN LAS NORMAS BOLIVIANAS

El documento de la comisión investigadora menciona en este punto a tres personas, una de ellas es Mauricio Medinaceli, primer ministro de Hidrocarburos del presidente Paz.

Medinaceli está imputado por la Fiscalía y un juez cautelar ordenó su detención domiciliaria. A él se suman como responsables el expresidente Luis Arce y su exministro de Hidrocarburos, Alejandro Gallardo.

De acuerdo al informe, durante el gobierno de Luis Arce se flexibilizó la importación de la gasolina mediante los decretos 5218 y 5313. Esto creó un “marco jurídico favorable para la internación de combustibles sin controles de calidad”.

POR NO FISCALIZAR Y POR “PERMISOS EXCEPCIONALES”

El documento señala a la ANH como la máxima responsable de autorizar resoluciones de importación urgentes a favor de YPFB, eximiéndola de presentar los certificados de calidad y fallando en el control posterior.

Margot Ayala, quien ejerció como la primera directora ejecutiva de la ANH en la gestión de Paz es señalada por la comisión de Diputados como responsable. La comisión también apunta a Germán Jiménez y a Joel Callaú, exdirectores ejecutivos de la ANH durante el Gobierno de Luis Arce.

Aunque no especifica nombres, también encuentra responsabilidad en la Dirección de Regulación de Comercialización y Redes de Gas Natural y la Dirección de Regulación de Derechos.

POR INCUMPLIMIENTO TÉCNICO, VACÍO REGULATORIO Y FALTA DE INFRAESTRUCTURA

La investigación de la comisión también encontró responsabilidad en Dirección Administrativa y Financiera de la ANH por no haber gestionado de manera oportuna la licitación e implementación de laboratorio fijo obligatorio y la renovación de equipos para laboratorios móviles. “Esta omisión dejó al Estado incapacitado para evaluar la calidad de los hidrocarburos”, señala el documento.

Finalmente, apunta a la Dirección de Control de Distritos Técnicos y Dirección de Biocombustibles por demorar tres años en una reglamentación. Tampoco cita nombres en este punto.

Entre los presuntos delitos que identificó la comisión son conducta antieconómica, incumplimiento de deberes, atentado contra la seguridad de servicios públicos, falsedad ideológica, daño calificado, negociaciones incompatibles.