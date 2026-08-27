Secuestro devela que Sandoval tenía condenas por narcotráfico y promovía bloqueos en el Chapare

El secuestro de Aquilino Sandoval y su esposa, denunciado el pasado 20 de agosto en el Trópico de Cochabamba, dejó al descubierto que es un prófugo de la justicia y tiene dos condenas por el delito de tráfico de sustancias controladas, además de haber organizado bloqueos de carreteras en el Chapare y haber sido defendido por el expresidente Evo Morales.

El dirigente del transporte ya había sido mencionado en un operativo policial en el Trópico de Cochabamba que derivó en la muerte de un dirigente campesino. El 30 de marzo de 2025, Morales denunció públicamente que la intervención tenía como objetivo capturar a Sandoval y que, en ese contexto, el dirigente Jhonny Cruz fue abatido por disparos policiales, informó Tele CHD.

En esa oportunidad, Morales cuestionó el accionar de las fuerzas del orden y exigió una investigación, mientras que desde el Gobierno se sostuvo una versión distinta, señalando que se trató de un operativo contra actividades ilícitas en el que hubo enfrentamiento.

En esa fecha, RKC difundió una conferencia de prensa para denunciar el presunto asesinato de Cruz, dirigente de juventudes de la Confederación Sindical de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB).

“Visiblemente afectado y apenado, el exmandatario, en una conferencia de prensa, en compañía de dirigentes del trópico, dijo que el hecho ocurrió en la localidad de Ivirgarzama, distante a unos 230 kilómetros de la ciudad de Cochabamba”, sostiene la publicación de ese medio de comunicación.

Morales informó que el hecho se registró en la madrugada del miércoles, luego del encuentro por el aniversario de las organizaciones Interculturales de Bolivia, realizado en la localidad de Ivirgarzama.

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Según RKC, el expresidente denunció que “el policía intentó detener injustamente al dirigente del Transporte de Carrasco, Aquelino Sandoval, pero éste fue defendido por Cruz, momento en que el efectivo policial disparó contra él, primero a su pie y después al cuerpo”.

En otro evento relacionado con Sandoval, un vídeo que circula en las redes sociales muestra al prófugo de la justicia informando que el sector tendrá una reunión de emergencia para determinar los puntos de bloqueo indefinido en contra de la escasez de combustibles, después del levantamiento parcial de la subvención, entre diciembre de 2025 y enero de 2026.

“Tenemos una reunión de emergencia (…) en los que se va a determinar puntos de bloqueo para movilizar y bloqueo indefinido, no esto ya es el colmo hemos soportado todo, hemos entendido, los transportistas hemos entendido, hemos sido pacientes, hemos aguantado primero la subvención, hemos peleado el tema pasajes”, afirmó.

Este 20 de agosto, se conoció el secuestro del dirigente, cuando pretendía comprar un terreno en La Angostura, y fue liberado tras el pago de un rescate de $us 100 mil, aunque la Policía aclaró que solo fingió el hecho y que, después de ser presuntamente liberados por sus captores, inclusive pidió silencio sobre lo sucedido.

Según el reporte policial, la pareja argumentó que fue víctima de secuestro por parte de cuatro personas, quienes supuestamente se hicieron pasar por compradores de un terreno. Sin embargo, cuando llegaron al lugar, fueron interceptados y trasladados a la zona de La Angostura.

Después de su liberación, fue internado en una clínica de Sacaba, porque los secuestradores le extrajeron las uñas de sus dos manos y un diente, presuntamente con un alicate, mientras que su esposa sufrió fracturas y golpes en el rostro.

El dirigente del transporte era prófugo de la justicia y tenía una condena de ocho años por el delito de narcotráfico y, a pesar de tener una orden de captura en su contra, se hallaba en el Trópico de Cochabamba, donde ejercía las funciones de dirigente de ese sector y promovía movilizaciones y bloqueos.

La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), después de conocer lo sucedido con la pareja, procedió a notificarle con el mandamiento de aprehensión de condena y, una vez que fue dado de alta médica, fue trasladado al penal de San Sebastián Varones, donde deberá cumplir una condena de ocho años de prisión, informó Unitel.

De acuerdo con los informes policiales, Sandoval era buscado para cumplir su condena y estaba escondido en el Trópico de Cochabamba, donde operaba como dirigente del transporte de una organización afín a Morales.

“Causaba extrañeza desde un principio que estas personas nunca hayan querido prestar sus declaraciones, entrevistas, ni dar detalles de cuál habría sido la transacción por la que ellos habrían sufrido ese supuesto secuestro”, indicó el director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), Erick Peralta Molina.

Informó que, entre los antecedentes, tiene procesos en los que fue denunciado por violencia familiar o doméstica y estelionato y que aparece como denunciante en un caso por asociación delictuosa, amenazas y privación de libertad.