Siete preguntas y respuestas sobre el nuevo precio del diésel para Grandes Consumidores

El gabinete de ministros aprobó el Decreto Supremo 5676, en el que se establece que los grandes consumidores (GRACOS) de diésel paguen un nuevo precio de diésel.

Por: eju.tv /

El Gobierno anunció que se comienza a corregir una diferencia de precios que dificulta garantizar el abastecimiento y genera incentivos para el contrabando y la corrupción, manteniendo protegido el precio para la mayoría de los consumidores.

Para ese fin, el gabinete de ministros aprobó el Decreto Supremo 5676, en el que se establece que los grandes consumidores (GRACOS) de diésel paguen un nuevo precio de diésel.

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1. ¿Cuál es el nuevo precio para GRACOS?

El Gobierno indica que corrige una distorsión que genera contrabando, corrupción y problemas de abastecimiento, empezando por quienes compran grandes cantidades de diésel directamente: Ahora deben pagar Bs 18 y el precio se actualizará cada semana.

En tanto, el precio para la mayoría de los consumidores se mantiene protegido.

2. ¿Qué está resolviendo el Gobierno?

Bolivia compra diésel en el exterior a precios internacionales, pero durante mucho tiempo lo vendió dentro del país a un precio mucho menor. Esa diferencia hizo cada vez más difícil sostener la importación y garantizar combustible suficiente.

También se creó un negocio ilegal: comprar diésel barato, acopiarlo, revenderlo o sacarlo del país. Esto alimenta el

contrabando y abre espacios para la corrupción.

3. ¿Qué hace el Decreto 5676?

El Gobierno asegura que comienza a corregir esa diferencia de precios en quienes compran grandes cantidades directamente: los

grandes consumidores y consumidores directos.

Para ellos se establece un precio referencial relacionado con el costo de importar el diésel. Para la mayoría de los consumidores, el precio vigente se mantiene.

4. ¿Qué significa para el ciudadano?

Si compra diésel en un surtidor para su vehículo o su actividad diaria, el precio se mantiene. La medida también mantiene protegidos a los consumidores que no forman parte del grupo de grandes consumidores y consumidores directos

5. ¿Cómo beneficia esto a todos?

• Más recursos para importar diésel significa mejores condiciones para garantizar el abastecimiento.

• Más abastecimiento significa menos riesgo de filas y menos interrupciones para el transporte y la producción.

• Cuando el transporte y la producción funcionan con normalidad, se protege también el bolsillo de las familias.

6. ¿Cómo ayuda contra el contrabando y la corrupción?

Cuando el diésel se vende muy por debajo de su valor internacional, existe una oportunidad para comprar barato y

revender más caro.

Al reducir esa diferencia para las compras de grandes volúmenes, se reduce también el incentivo para acopiar,

desviar, revender y sacar combustible ilegalmente.

La medida debe acompañarse de controles y sanciones para combatir el contrabando y la corrupción.

7. ¿Qué es lo que no significa esta medida?

• No significa que el diésel suba para toda la población.

• No significa que todos pagarán el precio internacional