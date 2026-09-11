Andrónico desafía a Evo a denunciarlo ante la justicia: “Basta de tirar la piedra y esconder la mano”

El cruce se originó después de que Morales mencionara supuestas concesiones auríferas vinculadas con familiares de Rodríguez. “Que investiguen, por favor”, dijo.

“Evo, si tienes pruebas, muéstralas. Si no, deja de mentir”, apuntó Rodríguez en un mensaje en el que rechazó las acusaciones. “Te emplazo a que muestres las pruebas hoy mismo y te reto a que presentes una denuncia formal ante las instancias judiciales. Basta de tirar la piedra y esconder la mano”, agregó.

El expresidente del Senado, Andrónico Rodríguez, desafió a Evo Morales a presentar ante la justicia las pruebas de las acusaciones que hizo en su contra por supuestas concesiones auríferas a nombre de familiares.

El exmandatario sostuvo que no está persiguiendo ni investigando al dirigente, pero dijo que recibió información y que tiene la obligación de hacerla pública para evitar que posteriormente se lo acuse de complicidad.

“Evo, pon nombres y apellidos si tienes una sola prueba de las barbaridades que insinúas”, reclamó, enmarcando el episodio en una disputa política más amplia. “Tu táctica de guerra sucia contra mi persona tampoco es nueva; la novedad es que ahora haces públicas tus mentiras”, sostuvo.

Rodríguez vinculó además el episodio con la disputa por nuevos liderazgos dentro del campo político que representa y, a su juicio, las acusaciones responden al temor frente al surgimiento de una alternativa generacional y buscan frenar su crecimiento mediante cuestionamientos que no están acompañados de pruebas públicas.

“A la política nacional le falta seriedad por actitudes como la tuya. Lanzar sospechas al aire para manchar mi nombre y bloquear el crecimiento de una alternativa joven no es un acto de valentía”, afirmó. Para Rodríguez, el conflicto refleja una pugna política en la que el recambio generacional ocupa un lugar cada vez más visible.