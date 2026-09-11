Cuatro soldados son acusados de sustraer explosivos de un cuartel para trasladarlos a un cementerio en El Alto

Fuente: Unitel

La Fiscalía reportó que cuatro soldados fueron aprehendidos, acusados de sustraer explosivos del regimiento militar ubicado en la zona de Senkata, en la ciudad de El Alto. Aparentemente, los conscriptos fueron sorprendidos cuando sacaban el material hacia el sector del cementerio, ubicado detrás del cuartel.

“El Ministerio ha tenido conocimiento de la sustracción de material explosivo por parte de soldados que estaban prestando servicio militar (…) en la investigación vamos a establecer la cantidad de explosivos. Son cuatro soldados aprehendidos”, informó el fiscal Daniel Chávez.

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El fiscal informó que, tras conocer la denuncia, acudieron al regimiento militar donde identificaron que el material explosivo se encontraba al interior de un vehículo.

“Dentro del cuartel se encontraba un vehículo con material explosivo con relación a un caso de contrabando. Al tener conocimiento del faltante de los explosivos, nos hemos hecho presentes al cuartel Ingavi”, agregó.

Tras conocer el caso, los investigadores procedieron a la aprehensión de los cuatro uniformados, quienes posteriormente fueron trasladados a dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc). Chávez indicó que la investigación determinará la cantidad y el tipo de explosivos.

“Han señalado que soldados estaban realizando el traslado de material explosivo a la parte del cementerio”, sostuvo.