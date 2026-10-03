Legislativo suspende de forma definitiva a Roger Mariaca y allana el camino para designar a un Fiscal General interino

La resolución de la Asamblea dispone “la suspensión definitiva de Roger Rider Mariaca Montenegro (…) con efecto de interrupción inmediata y cese de funciones, dejando sin efecto la resolución de Asamblea Legislativa Plurinacional número 020/ 2023-2024, del 21 de octubre del 2024”.

Por eju.tv / La Paz / Video: Cámara de Diputados

Con el apoyo de más de dos tercios de los diputados y senadores presentes, el pleno de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) suspendió de forma definitiva a Roger Mariaca del cargo de Fiscal General del Estado, debido al proceso que enfrenta por los presuntos delitos de tráfico de sustancias controladas y organización criminal, como consecuencia de la protección que habría brindado al narcotraficante uruguayo Sebastián Marset.

De los 128 legisladores presentes, 113 aprobaron la resolución que dispone el alejamiento de Mariaca del Ministerio Público, que comandó desde 2024. En tanto, 11 votaron en contra, tres se abstuvieron y uno votó en blanco.

La decisión tiene el respaldo de la Ley 1773 que modifica el artículo 25 de la Ley 260 Orgánica del Ministerio Público y establece que cuando la máxima autoridad del Ministerio Público se encuentre “imputada formalmente y/o sujeta a una medida cautelar personal por delitos penales”, la Asamblea Legislativa Plurinacional podrá disponer su suspensión definitiva mediante dos tercios de los votos de las y los asambleístas presentes en sesión ordinaria.

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La norma nació la jornada de este viernes en maratónicas sesiones del Senado y de Diputados. Su elaboración inició a las 09h30 de la mañana y concluyó con su sanción a las 08h30 de la noche, y, media hora después, el presidente Rodrigo Paz la promulgó durante un acto en el hall de Palacio Quemado.

Con la ley se da una respuesta a la aprehensión de Roger Mariaca, junto a otras 13 personas, que, según el Gobierno, eran parte de una organización criminal que brindó protección al narcotraficante Sebastián Marset, quien fue capturado en marzo de este año en Santa Cruz y entregado a los Estados Unidos.

En ese contexto, la resolución del Legislativo señala: “Por tanto, la Asamblea Legislativa Plurinacional en aplicación del parágrafo 6 del artículo 25 de la Ley 260 del 11 de julio del 2012, Ley Orgánica del Ministerio Público, modificada por la Ley 1773 del 2 de octubre de 2026 y en ejercicio de sus atribuciones constitucionales, resuelve: Artículo único, disponer la suspensión definitiva de Roger Rider Mariaca Montenegro, con cédula de identidad N° 7772980, del cargo de Fiscal General del Estado, con efecto de interrupción inmediata y cese de funciones, dejando sin efecto la resolución de Asamblea Legislativa Plurinacional número 020/ 2023-2024, del 21 de octubre del 2024”.

La sesión fue liderada por el presidente del Senador y presidente en ejercicio de la Asamblea Legislativa, Diego Ávila, debido a la ausencia del vicepresidente Edmand Lara, quien se encuentra de viaje.

La mayoría de los legisladores apoyó la suspensión definitiva de Mariaca por brindar protección a actividades ilícitas en el país.

No obstante, algunos legisladores del Partido Demócrata Cristiano (PDC), como las diputadas Patricia Patiño y Brizeida Veliz, expresaron su oposición porque se estaría vulnerando el marco constitucional.

Aprobada la resolución, ahora el pleno de la Asamblea se encamina a designar a un fiscal general interino.

De hecho, la Ley 1773 establece que en la misma sesión en la que se adopte la suspensión definitiva, la Asamblea podrá designar a un Fiscal General interino, quien ejercerá el cargo hasta que la Asamblea designe al titular conforme al artículo 227 de la Constitución Política del Estado. La autoridad interina deberá cumplir los requisitos establecidos por la Constitución y la normativa vigente.

Para cumplir con esta disposición, el presidente de la Asamblea llamó a una reunión a los jefes de bancada y declaró cuarto intermedio pasada las 00h00 de este sábado.

La reunión definirá el procedimiento de designación del Fiscal General interino.

Según la normativa, el futuro Fiscal General interino tendrá la atribución de “desmantelar toda estructura criminal que esté vinculada a las causas de suspensión definitiva” de Mariaca, con facultades para reasignar temporalmente responsabilidades, conformar equipos de investigación especializados, solicitar cooperación internacional y presentar requerimientos ante la autoridad jurisdiccional competente.

La facultad del Fiscal General interino se ejercerá con sujeción al principio de legalidad, al respeto del debido proceso y a la separación de funciones, y toda medida que implique intervención judicial o restricción de derechos deberá someterse al control de la autoridad jurisdiccional correspondiente, agrega la Ley.