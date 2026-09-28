¡Atención! El sur llega a Santa Cruz con lluvias y alertan por posibles desbordes

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

Santa Cruz vivió este lunes una jornada de calor extremo, con temperaturas máximas de hasta 36 grados. Sin embargo, las condiciones climáticas cambiarán desde este martes con el ingreso de un frente frio que traerá lluvias y podría generar ascensos en los niveles de varios ríos.

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Según el reporte meteorológico, el cambio llegará durante la tarde y noche del martes, cuando ingresará un flujo de sur acompañado de precipitaciones. Las lluvias se extenderán durante la noche del martes y continuarán en la madrugada y mañana del miércoles.

A este panorama se suma un aviso hidrológico de alerta debido a los ascensos progresivos de nivel y posibles desbordes en diferentes cuencas.

La alerta afecta principalmente a las cuencas de los ríos San Julián, Piraí, Ichilo y Chapare, además de Pacaín.

De esta manera, Santa Cruz pasará de una jornada marcada por temperaturas de hasta 36 grados a un cambio de tiempo con el ingreso del sur, lluvias y vigilancia ante posibles desbordes en las zonas próximas a los afluentes mencionados.