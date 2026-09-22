Beller prestará dos declaraciones en cámara Gesell ante la Fiscalía este miércoles

El consultor político enfrenta en el país tres procesos en la justicia boliviana, uno por intento de feminicidio, otro por enriquecimiento ilícito, un tercero por violencia doméstica.

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Nadia Beller, la expareja de Fernando Cerimedo, prestará dos declaraciones ante la Fiscalía, este miércoles, y lo hará en cámara Gesell, según confirmó su abogado Jerjes Justiniano Atalá.

El jurista, en contacto con Cadena A, explicó que la primera declaración está fijada para las 9:00, mientras que la segunda, para las 12:00. Indicó que será trasladada hasta la unidad de víctimas especiales del Ministerio Público como la vez pasada, con la seguridad pertinente.

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Justiniano indicó que la primera declaración responde a una solicitud que se hizo desde Argentina, en el marco del proceso que se sigue en ese país a Cerimedo.

Entre tanto, la segunda se dará en el marco de la investigación abierta por el intento de feminicidio de Beller, por el cual el ciudadano argentino cuenta con detención preventiva.

El consultor político enfrenta en el país tres procesos en la justicia boliviana, uno por intento de feminicidio, otro por enriquecimiento ilícito, un tercero por violencia doméstica.

Además, está el caso que se sustancia en su país y un cuarto en Bolivia sobre usurpación de funciones, que aún se encuentra en la etapa de indagación.

Cerimedo guarda detención en el penal de Chonchocoro, en Viacha.