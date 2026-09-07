Denuncian a un chofer en Quillacollo tras agredir a una menor en la parada de un trufi

Milen Saavedra

La Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv) y la Comisión de Género del Concejo Municipal de Quillacollo hacen seguimiento a una denuncia de abuso sexual cometida contra una menor de 12 años por parte de un conductor de transporte público. El hecho ocurrió hace una semana en la parada final de una línea de trufis.

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Según las investigaciones preliminares, el chofer aprovechó que la víctima quedó como única pasajera y llegó sola hasta la parada del vehículo para perpetrar la agresión. La madre de la niña formalizó la denuncia tras percatarse de lo sucedido, recibiendo contención psicológica y apoyo legal por parte de las autoridades locales.

El proceso judicial derivó en una determinación controvertida debido a la condición del imputado. «Se trata de un conductor de una línea de transporte. Lamentablemente dicen que se encuentra mal de salud, es una persona adulta mayor y por eso de alguna manera se optó por otorgarle la detención domiciliaria», informó Leydi Santos, concejal de Quillacollo.

Pese a la resolución cautelar, el acusado permanece preventivamente en un centro penitenciario debido a que no ha logrado hacer efectivo el pago de la fianza económica fijada por el juez para acceder al beneficio del arresto domiciliario.

Desde la Comisión de Género del Concejo Municipal confirmaron que continuarán con el seguimiento riguroso del caso para garantizar que no quede en la impunidad y velar por la protección integral de la menor y su familia.