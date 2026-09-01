Desactivan paro en Santa Cruz: choferes y Gobierno firman acuerdo

El transporte interprovincial, interdepartamental e intermunicipal había anunciado un paro para este lunes. Los choferes de cisternas de combustible también trabajarán con normalidad

eju.tv

Tras una reunión en dependencias de YPFB, los ministros de Defensa, Ernesto Justiniano, y de Obras Públicas, Mauricio Zamora, llegaron a un acuerdo con dirigentes del transporte departamental, intermunicipal e interprovincial, quienes decidieron suspender el paro de actividades anunciado para este lunes.

Como estos sectores, los choferes de carros cisternas encargadas de la logística de carburantes trabajarán con normalidad, según un acuerdo alcanzado con la administración gubernamental.

Los tres sectores del autotransporte habían convocado a un paro de 24 horas en protesta por la eliminación de la subvención al diésel y la fijación del costo inicial en Bs 17,95 por litro, monto que fluctuará a diario según la cotización internacional del petróleo.

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En el encuentro participaron directivos de la Federación de Cooperativas de Transporte (Fedetrans), la Federación 16 de Noviembre y la Federación Departamental del Transporte. Durante la cita, las partes analizaron la nueva coyuntura de los carburantes con el fin de explorar alternativas técnicas que eviten un impacto directo en las tarifas de los pasajes.

Tras varias horas de diálogo, los dirigentes del sector determinaron no asumir medidas de presión, por lo que el servicio de transporte se mantendrá con normalidad durante la jornada del lunes.

El acuerdo contempla mantener abiertos los canales de diálogo y continuar las reuniones entre el Gobierno y los transportistas para abordar sus principales demandas frente a la nueva situación del combustible.

La reunión se instaló este domingo en YPFB, precisamente, para analizar las preocupaciones del sector y buscar una salida concertada. Los representantes del transporte llegaron al encuentro para exponer sus planteamientos ante las autoridades nacionales y departamentales.