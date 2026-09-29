El dólar mantiene su cotización en Bs 12,02 para este miércoles

Desde el pasado 29 de junio, Bolivia aplica un esquema cambiario de libre flotación, tras más de 15 años de una tipo de cambio fijo

eju.tv

El dólar se mantendrá por segundo día consecutivo en Bs 12,02 para este miércoles, de acuerdo con el reporte oficial emitido por el Banco Central de Bolivia (BCB).

La divisa estadounidense bajó tres centavos el martes en comparación con el tipo de cambio de Bs 12,05 que rigió durante el fin de semana y el lunes, ajustándose en función de la oferta y la demanda del mercado local.

Desde el pasado 29 de junio, Bolivia aplica un esquema cambiario de libre flotación, sistema en el que el precio de la moneda extranjera se determina a partir de la interacción entre la oferta y la demanda en el mercado interno.

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