El FMI afirmó que el crecimiento de la morosidad en la Argentina no representa un riesgo para el sistema financiero

El FMI se refirió al aumento de la morosidad y descartó que represente un riesgo para el sistema financiero argentino. Por el contrario, el organismo pidió profundizar el crédito. Según los últimos datos oficiales, la irregularidad en los pagos se ubica en el 7,7% del total de préstamos pero supera el 12% en las tarjetas de crédito de las familias y es mayor al 16% en los préstamos personales.

La vocera del FMI, Julie Kozack, sostuvo: “Estamos monitoreando el reciente aumento en las tasas de morosidad de los hogares. No consideramos que esto represente una vulnerabilidad financiera significativa para Argentina”. En su reciente visita al país, la directora del organismo, Kristalina Georgierva, ya había dicho que los bancos tienen formas de gestionar la irregularidad.

“Básicamente, observamos que el endeudamiento de los hogares en el país se mantiene relativamente bajo: ronda el 8% del PIB, una cifra inferior a la de muchos otros países de América Latina. Asimismo, vemos que los bancos cuentan con una buena capitalización y liquidez, y que disponen de provisiones que cubren más del 85% de sus préstamos en situación de incumplimiento”, argumentó Kozack este jueves.

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En esa línea, la portavoz del organismo consideró que es importante ampliar el crédito. “En general, el sistema bancario argentino es bastante reducido; por ello, profundizar dichos mercados —facilitando el acceso al crédito y canalizando el ahorro de los argentinos hacia inversiones y oportunidades— será fundamental de cara al futuro”, apuntó.

La vocera del FMI, Julie Kozack (Foto: captura de pantalla)

Kozack destacó que el Gobierno ya está trabajando en ese sentido, con mecanismos para desarrollar fuentes de financiamiento a más largo plazo con el objetivo de consolidar los logros alcanzados en materia de estabilización y crecimiento.

“Por supuesto, como es natural, a veces se producen altibajos; sin embargo, creo que nuestro enfoque se centra realmente en la trayectoria general y en las reformas y políticas destinadas a respaldar dicha trayectoria para fomentar un entorno propicio para el crecimiento y generar oportunidades de desarrollo en Argentina”, afirmó.

El FMI volvió a elogiar el plan de estabilización del Gobierno argentino

La portavoz del FMI resaltó los logros del plan de estabilización del gobierno de Javier Milei en materia de superávit fiscal y reducción de la inflación. “Se ha reactivado el crecimiento, se ha reducido la pobreza y se están recomponiendo las reservas internacionales”, dijo.

También resaltó la creciente confianza del mercado, que se tradujo en una baja del riesgo país, mejoras en las calificaciones crediticias y una cartera creciente de proyectos de inversión privada. Con todo, Kozack reconoció los desafíos que continúan pendientes.

El ministro Luis Caputo recibió el 27 de julio de 2026 a la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, en el Palacio de Hacienda. (Foto: Tomás Cuesta/Reuters).

“De cara al futuro, la prioridad clave para la Argentina sigue siendo fortalecer aún más sus marcos de política y su resiliencia económica. Esto incluye continuar recomponiendo los colchones de reservas, reducir el riesgo de financiamiento, preservar el ancla fiscal establecida y reforzar los marcos de política para preparar al país ante posibles shocks futuros”, detalló.

Y añadió que existe un reconocimiento compartido entre el FMI y las autoridades argentinas sobre la importancia de ampliar el alcance de los beneficios de la estabilización y el crecimiento. “Hasta ahora, este crecimiento ha sido impulsado en gran medida por los sectores energético, minero y agrícola; tanto nosotros como las autoridades somos conscientes de que sería beneficioso diversificar esta base”, dijo, y aseguró que se está trabajando en resolver problemas de infraestructura mediante la licitación de rutas y trenes.

Con respecto a la proupuesta de reforma de la carta orgánica del Banco Central, la portavoz del FMI dijo que debería contribuir al proceso de desinflación y, en última instancia, conducir a una mejora de los ingresos reales de los hogares argentinos a largo plazo.