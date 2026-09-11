Ernesto Justiniano señala que ‘lo más importante’ será convertir la apertura con EEUU en acciones y resultados

El ministro de Defensa destacó la agenda desarrollada en Washington con autoridades de Estados Unidos, que incluyó seguridad y defensa, lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado, cooperación jurídica y extradiciones.

Los ministros de la Presidencia y Defensa cumplieron una apretada agenda. Foto: MinDef

eju.tv

El ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, afirmó que el siguiente paso en el acercamiento entre Bolivia y Estados Unidos debe ser convertir la mayor apertura bilateral en acciones concretas, después de una agenda de trabajo desarrollada en Washington junto al ministro de la Presidencia, Fernando Aramayo, con autoridades estadounidenses y representantes de la DEA y la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley (INL).

“Ahora viene lo más importante: convertir esa apertura en acciones concretas, mejores capacidades y resultados para los bolivianos”, señaló la autoridad al hacer un balance de las reuniones.

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La agenda incluyó encuentros con autoridades de los Departamentos de Estado, Guerra y Tesoro de Estados Unidos, además de representantes de INL y la Administración de Control de Drogas (DEA). Los temas abordados estuvieron relacionados con seguridad y defensa, lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado transnacional, cooperación jurídica y financiera y fortalecimiento de las capacidades de las instituciones bolivianas.

Justiniano también informó que se trabajó con el equipo jurídico del Departamento de Estado especializado en cooperación jurídica internacional y extradiciones, con el objetivo de fortalecer los mecanismos de coordinación para enfrentar al crimen organizado transnacional.

“La agenda tuvo objetivos concretos: fortalecer la seguridad y la defensa, profundizar la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado transnacional, mejorar la cooperación jurídica y financiera, y fortalecer las capacidades de nuestras instituciones”, afirmó.

Los ministros Fernando Aramayo y Ernesto Justiniano con autoridades estadounidenses. Foto: MinDef

El componente de seguridad se suma a una serie de contactos que Bolivia y Estados Unidos vienen desarrollando desde el inicio de la gestión del presidente Rodrigo Paz. En mayo, Justiniano sostuvo reuniones con autoridades de la DEA; posteriormente hubo encuentros con representantes de la Embajada estadounidense y, en julio, una delegación del Departamento de Estado llegó a Bolivia para abordar asuntos vinculados con la cooperación en seguridad.

De ese proceso surgió un convenio de cooperación en seguridad que contempla una asistencia de $us 20 millones para fortalecer la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado transnacional, según informó anteriormente el Gobierno.

El acercamiento también tuvo una expresión concreta la semana pasada, cuando Estados Unidos entregó a las Fuerzas Armadas bolivianas 12.500 raciones secas y 1.000 escudos destinados a fortalecer sus capacidades operativas y logísticas.

Para Justiniano, la nueva etapa debe superar los contactos diplomáticos y traducirse en resultados verificables. “Bolivia necesita relaciones internacionales serias, de confianza y orientadas a resultados”, sostuvo el ministro.

La autoridad cerró su balance con una definición sobre el objetivo de la agenda internacional: “Siempre adelante. Cooperación, instituciones fuertes y resultados para Bolivia”.