Video muestra los momentos previos al ataque que dejó dos jóvenes muertos en San Ignacio

La transmisión en vivo por TikTok continuó activa durante parte del ingreso de los presuntos atacantes al domicilio, aunque no registró el momento de los disparos.

Fuente: RED DTV

Un video correspondiente a una transmisión en vivo por TikTok muestra los momentos previos al ataque que terminó con la muerte de dos jóvenes dentro de un domicilio del barrio San Martín, en San Ignacio de Velasco, Santa Cruz.

En las imágenes se observa a ambos jóvenes contra una pared, mientras dos hombres encapuchados manipulan un teléfono celular y, posteriormente, uno de ellos apunta con un arma de fuego hacia las víctimas.

En un primer momento, los presuntos atacantes no se percatan de que la transmisión continuaba activa. Sin embargo, posteriormente advierten la presencia del dispositivo y pausan la transmisión.

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El video no registra el momento del ataque ni los disparos. Las imágenes corresponden únicamente a los instantes previos al hecho y muestran a los presuntos agresores dentro de la vivienda.

El padre de una de las víctimas señaló que su hijo se encontraba realizando una transmisión en vivo mientras vendía ropa, cuando los sujetos ingresaron al domicilio. Aseguró que su hijo y la otra víctima eran inocentes y explicó que su actividad estaba relacionada con la compra y reventa de motocicletas.

La Policía y el Ministerio Público investigan el doble crimen para establecer las circunstancias del hecho e identificar a los responsables.