Expocruz 2026: Empresarios plantean al Gobierno construir un pacto nacional por la producción y el empleo

Desde el sector empresarial platearon al Gobierno de Rodrigo Paz construir un pacto nacional por la producción y el empleo, en un contexto en el que el país enfrenta una nueva realidad tras el fin de la subvención al diésel, tema que fue sacado a relucir en el acto central de Expocruz 2026 celebrado este jueves.

“Construyamos un pacto nacional por la producción y el empleo”, sostuvo Klaus Frerking, presidente de Fexpocruz al resaltar que en tiempos de sacrificio, en referencia al fin de la subvención al diésel, debe haber un nuevo punto de partida para la economía.

El planteamiento de los empresarios plantea una pauta de cinco puntos:

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1.- Liberar la fuerza productiva, impulsando el uso de la biotecnología y eliminando las restricciones innecesarias.

2.- Seguridad jurídica, resaltando la necesidad de consolidar leyes y normativas que permitan recuperar la confianza.

3.- Una nueva política energética en Bolivia, con condiciones y espacio para la inversión, así como dar prioridad nacional los biocombustibles y nuevas fuentes de energía.

4.- Un gran programa de infraestructura con carreteras, puertos e hídricos para hacer de Bolivia un verdadero corredor entre el atalantico y el pacífico

5.– Descentralización real del Estado con Recursos y responsabilidades, considerando que Bolivia necesita avanzar hacia un nuevo pacto fiscal con el 50-50 y así construir un Estado más eficiente y que resuelva los problemas de la gente.

“Que todos los poderes del Estado hagan su parte y nosotros haremos la nuestra”, dijo Frerking al señalar que esta es la gran causa nacional para los próximos años y que la confianza se construye con acciones consistentes

En esta línea, resaltó que no se le puede pedir sacrificios a la gente sin tener una hoja de ruta para el país, tomando en cuenta que ya se enfrenta una nueva realidad tras el fin de la subvención al diésel.