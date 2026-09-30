Gobierno y transportistas van a mesas sectoriales tras un diálogo sin acuerdos

El diálogo entre el gobierno y las organizaciones del transporte ingresó ayer en cuarto intermedio sin acuerdos sobre las principales demandas del sector tras el alza del diésel. Las partes continuarán la discusión en mesas de trabajo específicas para abordar las condiciones de cada modalidad del transporte.

“Hoy no se ha definido la posición, sino que se ha declarado un cuarto intermedio. Van a tener que salir el Ministerio de Obras Publicas y Economía a los departamentos, a los ampliados, para tocar el tema del transporte urbano e interprovincial con las gobernaciones y alcaldías”, informó el secretario ejecutivo de la Confederación Sindical de Choferes de Bolivia, Lucio Gómez.

Entre las demandas planteadas por la Confederación de Choferes está el rechazo al Decreto 5716, además de la aplicación efectiva del Fondo de Garantía de Créditos para el Transporte (Fongat), cambios en el Seguro Obligatorio contra Accidentes de Tránsito (SOAT) y medidas relacionadas con el pago de impuestos y aranceles.

El encuentro reunió a representantes del transporte federado, cooperativizado, interdepartamental, de carga y el sector de cisterneros; sin embargo, las diferencias entre los sectores quedaron expuestas durante la jornada, luego de que el transporte cooperativizado abandonó la negociación.

“Es lamentable que nos hayan juntado con los federados cuando ellos no manejan el mismo sistema de transporte que manejan las cooperativas, las cooperativas son un transporte internacional, nacional y departamental, somos nosotros los conocedores si un camión funciona o no funciona a GNL, estos del federado son urbanos”, reclamó el presidente nacional del Transporte Cooperativizado de Bolivia, Roger Garvizu.

El dirigente señaló que se convocará a un ampliado de emergencia y se determinará si se asumen “medidas drásticas”.

Por su parte el Gobierno planteó mantener mesas específicas con las organizaciones y descartó la posibilidad de retroceder en la eliminación de la subvención al diésel establecida mediante el Decreto Supremo 5716.

En la reunión participaron, los ministros de Obras Públicas, Mauricio Zamora; de Economía, Christian Morales; de Hidrocarburos, Marcelo Blanco; y el presidente de YPFB, Sebastián Daroca.

De acuerdo a una nota institucional, el ministro Zamora aseguró que “existe plena voluntad del gobierno nacional de continuar trabajando con el transporte y escuchar sus propuestas”.

Tarifas pendientes

Uno de los principales temas que deberá ser definido en las siguientes reuniones es el costo de los pasajes del transporte interdepartamental e interprovincial, además del costo de los fletes del transporte pesado, que comenzó a modificarse después del incremento del precio del diésel de Bs 9,80 a Bs 17,95 por litro.

La Confederación de Choferes aseveró que mantendrán tarifas transitorias con incrementos a las establecidas anteriormente por la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes (ATT), mientras no se presente un estudio sobre los costos de operación.

Mañana está previsto un ampliado nacional del transporte interdepartamental de pasajeros en Sucre, al que asistirán representantes del Ministerio de Obras Públicas y la ATT.

Gómez adelantó que el lunes se realizará un ampliado nacional del transporte pesado interdepartamental e internacional de carga en Cochabamba, para analizar el nuevo esquema de fletes.

En el caso del transporte urbano e interprovincial, las mesas deberán involucrar a los gobiernos municipales y departamentales. La Confederación plantea que los costos sean analizados de acuerdo con las características de cada departamento, su topografía y las condiciones particulares en las que opera el transporte.