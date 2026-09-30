Aprehenden al fiscal general Roger Mariaca y al fiscal departamental de Santa Cruz, Alberto Zeballos

Fuente: Unitel

El fiscal general de Bolivia, Roger Mariaca, y el fiscal departamental de Santa Cruz, Alberto Zeballos, fueron aprehendidos en el aeropuerto de Viru Viru este miércoles por la noche, confirmaron a UNITEL fuentes policiales.

La aprehensión se da a menos de 72 horas de la acusación realizada por el Departamento de Estado de Estados Unidos contra Mariaca al que señaló de protección al narcotráfico.

Esta acción policial toma especial relevancia porque Mariaca es una de las más altas autoridades de la Justicia en Bolivia.

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De momento no se han brindado detalles sobre las circunstancias en las que fueron aprehendidos Mariaca y Zeballos; sin embargo, cabe recordar que esta misma jornada se realizó un evento en la terminal aeroportuaria cruceña en la que se lanzó el proyecto Viru Viru Hub. A este evento asistieron autoridades de diferentes instituciones del Estado.