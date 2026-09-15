TSJ autoriza la extradición del militar boliviano requerido por Estados Unidos

Declara procedente la extradición de Henry Richard Crespo Guzmán y su entrega inmediata a la justicia de Estados Unidos.

Fuente: Correo del Sur

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El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) declaró este 15 de septiembre, procedente la solicitud de extradición del ciudadano boliviano Henry Richard Crespo Guzmán para que sea entregado de manera inmediata a la embajada de Estados Unidos, que lo requiere por denuncias de narcotráfico y posesión de armas.

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El extraditable fue detenido el pasado 29 de agosto y se encuentra en el penal de San Roque a la espera de su traslado a EEUU.

El Auto Supremo que declara la procedencia de la extradición fue firmado por la Sala Plena de magistrados del TSJ y notificado este martes a la parte denunciada y se ordenó al juez de Instrucción Penal Anticorrupción y Contra la Violencia hacia las Mujeres Cuarto de la capital, del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, para que emita el correspondiente mandamiento de excarcarcelación para la entrega del extraditable a la República Requirente, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia.

“La Sala Plena del TSJ falla declarando procedente la solicitud de extradición del ciudadano Henry Richard Crespo Guzmán, de nacionalidad boliviana, para que sea entregado de manera inmediata conforme las formalidades legales, por intermedio del Ministerio de Relaciones Exteriores a la Embajada de los Estados Unidos de América”, señala parte del Auto Supremo al que accedio CORREO DEL SUR este martes.