Uzquiano: despidos de guardaparques responderían a intereses mineros y agroindustriales

El presidente de la Asociación Boliviana de Guardaparques y Agentes de Conservación (ABOLAC), Marcos Uzquiano, señaló que el despido de 143 guardaparques instruido por el Gobierno respondería a un conflicto de intereses de sectores como la agroindustria y la minería.

“Lo que se pretende desde nuestro punto de vista es debilitar esa última barrera de contención que hacen los guardaparques para cuidar las áreas protegidas, puesto que hay un sinfín de intereses que sospechamos están detrás de este tipo de medidas, como la minería ilegal o la agroindustria (…) poniendo en riesgo la conservación de la biodiversidad”, señaló Uzquiano en entrevista con radio Panamericana.

En días anteriores, se conoció que el ministro de Desarrollo Sostenible, Medio Ambiente y Agua, Óscar Mario Justiniano, pidió, a través de un instructivo con fecha del 28 de agosto, a todo el personal del Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap), incluidos los guardaparques, que pongan “sus cargos a disposición” mientras el organismo define su nueva estructura.

Ante este hecho, el sector se declaró en emergencia y calificó la medida como un “mecanismo encubierto para un despido masivo”.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Despidos

Al respecto, Uzquiano señaló que es la primera vez que, dentro de un proceso de reorganización, solicitan a los trabajadores poner sus cargos a disposición e indicó que el instructivo no garantiza la recontratación del personal.

“A nosotros nos preocupa esta situación porque, en lugar de generar certidumbre y fortalecer la gestión integral de las áreas protegidas, lo que hace es generar zozobra, preocupación, inestabilidad laboral e inestabilidad institucional”, aseguró.

El representante señaló que, en los últimos meses y debido a otras reestructuraciones, el personal tuvo ciertos problemas relacionados con el pago de salarios, lo que generó perjuicios al flujo de las operaciones en las áreas protegidas.

“En los últimos diez meses el Sernap (Servicio Nacional de Áreas Protegidas) ha sufrido por lo menos el cambio a dos diferentes ministerios. Es más, en este mes de agosto, a raíz de esta nueva transición, han pagado los salarios solamente hasta el 25 de dicho mes, precisamente porque hemos ido cambiando a otras carteras de Estado y eso perjudica, limita”, afirmó Uzquiano.

Finalmente, el dirigente señaló que el sector espera que esta medida quede sin efecto y pidió a las autoridades actuar con madurez política, precautelando, de esta forma, la conservación de las áreas protegidas a nivel nacional.

“Nosotros hemos venido pidiéndole al Estado, a los diferentes gobiernos de turno, mayor atención y fortalecimiento en las áreas protegidas, a las comunidades y a los territorios indígenas. Pero hoy en día nos sorprenden con esta medida, que completamente va en un contrasentido total”, sostuvo.