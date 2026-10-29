Aprehenden a cinco «tragones» que llevaban 441 cápsulas de cocaína hacia la frontera con Brasil

Entre los cinco aprehendidos, se encuentra una mujer. Todos fueron trasladados a celdas policiales

eju.tv

En un operativo de control en la carretera hacia la frontera con Brasil, la Policía interceptó a cinco personas —entre ellas una mujer— que transportaban en el interior de sus cuerpos 441 cápsulas con pasta base de cocaína, según confirmó la prueba de campo.

Personal de la Unidad de Patrullaje Rural (Umopar) ejecutó las labores de interdicción y, durante la revisión a un autobús de transporte internacional, identificó a los cinco pasajeros, quienes mostraron una actitud sospechosa al percatarse de la presencia policial.

La intervención del motorizado se produjo en la carretera Bioceánica, en el municipio de Puerto Suárez, dentro del marco de la operación Frontera Segura 2.0.

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«Tras ser trasladados a dependencias policiales, se realizaron los procedimientos correspondientes y los sospechosos expulsaron un total de 441 cápsulas. La prueba de campo dio resultado positivo para pasta base de cocaína», señala el reporte de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn).

Los aprehendidos serán sometidos a una audiencia de medidas cautelares en la que un juez determinará si enfrentarán el proceso en libertad o bajo prisión preventiva.