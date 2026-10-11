Cementerio General de La Paz pide regularizar deudas para evitar reversión de sepulturas perpetuas

La falta de pago de este servicio durante cinco años dará lugar a la extinción del derecho de uso y a la reversión de la sepultura.

Fuente: ABI

El Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, a través de la Entidad Descentralizada Municipal de Cementerios de La Paz (EDMCLP) llamó este domingo a verificar y regularizar los pagos pendientes por el servicio de conservación y limpieza de vías de circulación, para evitar la reversión de sepulturas.

Se “comunica a los titulares de sepulturas perpetuas del Cementerio General de La Paz, así como a sus familiares y deudos, que deben verificar y regularizar los pagos pendientes por el servicio de conservación y limpieza de vías de circulación”, se lee en un comunicado de la entidad.

Recordó al respecto que el Reglamento lnterno de Cementerios de La Paz, establece que la falta de pago de este servicio durante cinco años dará lugar a la extinción del derecho de uso y a la reversión de la sepultura, para lo cual deberá aplicarse el procedimiento correspondiente de abandono.

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“En ese sentido, se exhorta a los titulares y familiares a verificar su estado de cuenta y regularizar los pagos pendientes a la brevedad posible, tomando en cuenta que el incumplimiento prolongado de esta obligación puede tener consecuencias sobre la continuidad del derecho de uso de la sepultura”, instó.

La EDMCLP recordó también que la condición de perpetuidad no exime del cumplimiento de las obligaciones correspondientes a este servicio. Por ello, invitó a los titulares y familiares a acudir a las oficinas administrativas del Cementerio General de La Paz para recibir información, verificar su situación y efectuar los pagos pendientes.

“Evite que el incumplimiento de sus obligaciones comprometa su derecho de uso. Regularice sus pagos oportunamente”, advirtió.