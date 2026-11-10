Empezaron a liberar a maestros y estudiantes del “Pedro Domingo Murillo” arrestados en el bloqueo en la autopista

El gobierno defiende la transferencia de los institutos tecnológicos y garantiza el presupuesto para el pago de salarios de sus docentes

eju.tv /Video:RTP

Pasadas las 22:00 de este martes, fueron liberados parte de los docentes y estudiantes de la Escuela Industrial Superior Pedro Domingo Murillo que habían sido arrestados durante el bloqueo y las protestas en la autopista La Paz-El Alto, en rechazo a la transferencia de los institutos tecnológicos del gobierno central a las gobernaciones.

Los arrestados fueron trasladados a las celdas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) de la ciudad de La Paz, donde permanecieron durante ocho horas. Tras cumplirse este tiempo, fueron liberados en medio de aplausos y cánticos de consignas por parte de familiares y compañeros que los esperaban en la calle.

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“Este gobierno nos está amedrentando mediante los arrestos. Estábamos inocentemente en el Instituto Pedro Domingo Murillo, ingresaron los policías y nos arrestan”, relató uno de los docentes, quien además informó que les señalaron que incurrieron en el delito de instigación pública a delinquir.

Los movilizados lograron su libertad tras presentar un garante y comprometerse a declarar ante la Fiscalía.

Los maestros urbanos, de los institutos tecnológicos y los estudiantes rechazan la transferencia de estos centros a las gobernaciones, pese a que la administración del presidente Rodrigo Paz asegura que la educación no será privatizada y que se garantiza el presupuesto para el pago de salarios.