Correa destaca la independencia judicial en Chile y marca diferencias con Bolivia

La separación entre los poderes Ejecutivo y Judicial en Chile limita la capacidad del Gobierno para intervenir en investigaciones penales, una diferencia institucional que la historiadora Loreto Correa considera importante para comprender la controversia por los cargamentos de madera boliviana retenidos en Arica.

Durante una entrevista con radio Panamericana, la especialista afirmó que el Ejecutivo chileno tiene escasa incidencia en las decisiones del sistema judicial y advirtió que esa realidad puede resultar difícil de comprender desde Bolivia, donde, según su interpretación, la separación entre ambos ámbitos no está tan delimitada.

“En Chile, nos pese o no nos pese, el Poder Ejecutivo tiene escasa incidencia en lo que haga el sector jurídico”, manifestó Correa, al explicar por qué las autoridades gubernamentales chilenas no pueden resolver directamente una investigación que está en manos del Ministerio Público.

La historiadora se refirió al caso de las maderas bolivianas y señaló que la controversia debe entenderse dentro del marco jurídico chileno.

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Según explicó, la investigación se desarrolla bajo la legislación de ese país, por lo que las decisiones sobre las evidencias y los procedimientos corresponden a las instancias competentes.

Correa consideró que el diálogo diplomático entre ambos gobiernos es necesario, pero distinguió esa labor de las atribuciones de las autoridades judiciales.

En su criterio, una gestión política más efectiva puede contribuir a mejorar la comunicación institucional, aunque no garantiza que el Ejecutivo pueda modificar las decisiones de los fiscales.

La especialista también señaló que el caso exige coordinación entre las instituciones bolivianas y chilenas para evitar que las diferencias jurídicas compliquen el relacionamiento bilateral.

A su juicio, contar con interlocutores claros y mecanismos de cooperación permitirá abordar con mayor eficacia controversias futuras.

Sus declaraciones se producen en vísperas de la visita oficial del presidente chileno José Antonio Kast a Bolivia, prevista para el 16 de octubre.

La agenda bilateral incluye asuntos comerciales, migratorios y de seguridad, además de la búsqueda de soluciones para facilitar el tránsito de mercancías bolivianas por puertos chilenos.

El caso maderas se convirtió así en una prueba para la relación entre ambos países, tanto por sus consecuencias económicas como por las diferencias en sus procedimientos institucionales.