Delcy Rodríguez recibió por primera vez a la jefa de la delegación opositora en la mesa de negociación para una transición en Venezuela

Al finalizar la ronda, las partes acordaron revisar normas que limitan la participación política y que mantienen inhabilitados para cargos de elección popular a decenas de dirigentes opositores. Entre ellos figura la Nobel de la Paz y líder opositora María Corina Machado, quien permanece exiliada en Panamá. La dirigente denunció que el gobierno interino impide su regreso a Venezuela.

El miércoles pasado, la jefa de la oposición en la mesa de diálogo sostuvo que la “gran demanda” de Venezuela es que se celebren unas elecciones presidenciales y mencionó que podrían realizarse en 2027 tras afirmar que tiene la voluntad para que se concreten.

La oposición al Gobierno chavista realizó protestas en todo el país

Miles de personas se movilizaron el jueves en Caracas y otros estados de Venezuela para reclamar elecciones presidenciales en 2027 y respaldar una transición democrática con María Corina Machado en la Presidencia.

La convocatoria reunió a dirigentes de diversas facciones de la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), activistas de derechos humanos y referentes de Vente Venezuela (VV), el partido de Machado.

Desde un punto del oeste de Caracas, los manifestantes marcharon con la consigna “Elecciones ya” hasta una plaza de la ciudad, donde se realizó una concentración.

Machado, líder opositora y premio Nobel de la Paz 2025, se refirió a la jornada en su cuenta de X. “Somos un pueblo decidido a ser libre. Y sí, esto es lo que hay: apenas una muestra de todo lo que viene. Estamos decididos a avanzar hasta conquistar nuestra Libertad”, escribió.

El ex diputado Piero Maroun afirmó ante los asistentes: “Muy pronto tendremos elecciones presidenciales y a María Corina en la Presidencia”.

El activista de VV Carlos Fernández aludió a las elecciones presidenciales de 2024, cuyo triunfo la oposición atribuye a Edmundo González Urrutia. El ente electoral, bajo control del chavismo, proclamó ganador a Nicolás Maduro sin publicar los resultados detallados.

“A pesar de la persecución, la tortura y el exilio, ustedes fueron testigos de eso: le dimos una pela (derrota aplastante) ese día y llevamos a la Presidencia a Edmundo González”, manifestó Fernández.

El dirigente también anticipó que la oposición buscará desplazar por medio del voto a la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, quien asumió el cargo después de que Estados Unidos capturara a Maduro en Caracas en enero.

“Vamos a organizarnos porque en 2027 vamos a tener elecciones presidenciales (…). Delcy, haz tus maletas porque en 2027 vas para afuera”, aseguró el activista de Vente Venezuela.

(Con información de AFP)