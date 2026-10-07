Diputados plantean legislar elección de fiscales departamentales

“Hay diversas propuestas acerca de elegir que los fiscales de distrito (departamentales) sea con participación de las asambleas legislativas departamentales, eso debe entrar a la comisión que corresponde entiendo que es la de Constitución o la de Justicia y ahí quizás hacer una modificación de la Ley”, dijo el diputado oficialista, Ricardo Rada (PDC).

El lunes, el vicepresidente, Edmand Lara, posesionó al nuevo fiscal general del Estado, José Urioste y, según la Ley 260, el mandato de esta autoridad es de 3 meses. En ese tiempo se debe elegir a una nueva autoridad titular. En el Senado ya dieron los primeros pasos.

“Le mandé una nota (al Vicepresidente) para que active rápidamente el procedimiento de designación de nuevo fiscal general del Estado y a las horas de esta nota, al finalizar de la tarde del día de ayer, ya ha convocado o ha tomado acciones con el presidente de la comisión mixta de Justicia Plural, dijo el diputado, Carlos Alarcón.

El diputado Rada manifestó que la elección del fiscal departamental debería ser similar al de los vocales departamentales electorales, lo que significa que deberían ser las asambleas departamentales las que realicen el proceso de selección y enviar ternas a la Asamblea Legislativa y esta, a su vez, calificar ese trabajo y remitir a la fiscalía general un par de nombres para que elija a su colaborador.

Actualmente, el inciso II del artículo 33 de la Ley Orgánica del Ministerio Público (ley 260) da totalmente esa atribución al fiscal general del Estado quien está facultado para elegir a sus colaboradores.

“Las o los Fiscales Departamentales serán designadas o designados por la o el Fiscal General del Estado, previa convocatoria pública y calificación de capacidad profesional y méritos a través de concurso público”, señala este precepto legal, que no cumplieron ninguno de los tres fiscales generales que ya fueron electos desde la Asamblea. Todas las designaciones fueron a dedo por parte del fiscal de turno.