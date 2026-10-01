Economía espera nuevas señales de agencias internacionales sobre calificación

El ministro de Economía, Christian Morales, destacó la reciente mejora en la calificación crediticia de Bolivia otorgada por Moody’s y señaló que el Gobierno espera que otras agencias internacionales adopten una posición similar en los próximos meses.

Morales consideró que la mejora representa una señal favorable sobre la percepción internacional de la economía boliviana y sostuvo que puede contribuir a generar mejores condiciones para atraer inversión extranjera y divisas.

“Es una muy buena señal de cómo nos están viendo internacionalmente, que ven que el rumbo que estamos tomando económicamente es el correcto y que te da una nueva perspectiva a futuro”, afirmó.

El ministro recordó que Moody’s elevó la calificación de Bolivia en dos niveles durante los últimos 10 meses, un comportamiento que, según dijo, refleja un cambio en la percepción de los mercados internacionales sobre el país.

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Agencias internacionales

“En menos de 10 meses hemos tenido dos niveles que hemos subido con Moody’s”, señaló Morales.

A criterio del ministro, la mejora también puede ayudar a fortalecer la posición internacional de Bolivia y generar mayor confianza entre los inversionistas.

“Te permite afianzar la posición internacional que tú tienes como país, afianzar el tema de que nos ven con diferentes ojos y que podemos traer inversión y divisas al país, extranjera”, sostuvo.

Morales afirmó que el Gobierno espera una evolución similar en las evaluaciones de otras calificadoras internacionales, aunque remarcó que la mejora de Moody’s no representa el punto final.

“Consideramos que vamos a tener tal vez similar posición por parte de las otras calificadoras”, indicó.

Calificación

El ministro sostuvo que el Gobierno debe continuar con las medidas económicas para consolidar la mejora y avanzar hacia niveles superiores de calificación.

“Esto no tiene que quedarse ahí. Consideramos que todavía hay mucho por hacer”, afirmó.

Morales añadió que el resultado obtenido con Moody’s debe consolidarse durante los próximos meses mediante nuevas mejoras económicas y financieras.

“Este incremento que hemos tenido con Moody’s se tiene que ir continuando ratificando en los siguientes meses con niveles mucho mayores”, concluyó.