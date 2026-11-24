Los maestros urbanos rechazan la transferencia de los institutos tecnológicos a las gobernaciones, porque lo ven como el inicio de la privatización de la educación, lo que el gobierno lo descarta.

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Luego de participar en una feria donde se mostraron trabajos desarrollados en institutos tecnológicos, el presidente Rodrigo Paz aseguró que es necesario abrir el debate sobre la enseñanza y avanzar en la propuesta de que el 50 % de la formación de los estudiantes lo defina cada región, en función de sus características productivas y económicas.

“La educación es del pueblo y por eso planteamos abrir el debate. El 50 % de la formación es común para todos y el otro 50 % debe decidirse en las regiones, según el recurso humano que cada departamento quiera formar”, señaló en momentos en los que se encara el proceso de transferencia de estos centros de estudio a las gobernaciones.

Paz asistió este martes en la ciudad de Cochabamba a la Feria Productiva de Investigación, Innovación y Emprendimiento de Institutos Técnicos y Tecnológicos 2026, donde 95 proyectos de establecimientos fiscales, de convenio y privados de los nueve departamentos demostraron su capacidad creativa en proyectos innovadores.

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Durante el acto de inauguración del evento, el mandatario destacó la importancia de analizar el proceso de enseñanza-aprendizaje, sobre todo después de revelarse el informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), que muestra una compleja situación sobre la calidad educativa.

“El sistema educativo nos ha dado resultados muy pobres. Y eso no lo dice Rodrigo Paz, lo dice la Unesco, lo dicen las instituciones que están investigando cómo está la educación en nuestro país”, cuestionó.

El Gobierno presentó los datos de la evaluación de la Unesco de 2023, que muestran que el 91 % de los escolares bolivianos de sexto de primaria reprueba en competencias mínimas de matemáticas y el 81,5 % en lectura. En tanto, en tercero de primaria, apenas el 35,8 % alcanza el nivel mínimo en matemáticas y alrededor del 43 % en lectura.

“Si los resultados de la Unesco del año 23 —no del 24 ni del 25, el 23— han sido unos resultados pobres en la formación de nuestros hijos e hijas, de las nuevas generaciones, no podemos seguir teniendo el mismo sistema de educación porque no está dando buenos resultados”, afirmó Paz.

Los maestros urbanos rechazan la transferencia de los institutos tecnológicos a las gobernaciones, porque lo ven como el inicio de la privatización de la educación, lo que el gobierno lo descarta.