El ministro de Defensa sostiene que la cooperación internacional debe traducirse en tecnología, infraestructura y oportunidades para las empresas bolivianas. También identifica el contrabando, la burocracia y la falta de combustibles y divisas como obstáculos que enfrenta el sector.

El ministro Ernesto Justiniano en el aniversario de la Cámara Nacional de Industrias. Foto: CNI

eju.tv

El ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, planteó la necesidad de establecer una alianza entre el Estado y el sector privado para recuperar la capacidad productiva de Bolivia, atraer inversiones y generar empleo; por ello, sostuvo que el país atraviesa una etapa de apertura internacional que debe traducirse en oportunidades concretas para la industria nacional.

Justiniano señaló que el acercamiento con Estados Unidos, países europeos, Turquía y organismos internacionales abre posibilidades de cooperación, financiamiento y transferencia tecnológica. Sin embargo, remarcó que esos recursos deben beneficiar también a las empresas bolivianas.

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“Pero esos recursos tienen que traducirse en obras, infraestructura, maquinaria, tecnología, servicios y oportunidades para nuestras empresas nacionales”, afirmó.

El titular de Defensa consideró que uno de los principales desafíos consiste en recuperar la confianza de los empresarios para que vuelvan a invertir en el país y puedan proyectar sus actividades a mediano y largo plazo. Para ello, mencionó la necesidad de contar con seguridad jurídica, reglas claras y condiciones que permitan competir.

Asimismo, rechazó la falsa confrontación entre el Estado y la empresa privada, porque – afirmó – quienes invierten, producen, generan empleo y pagan impuestos deben ser considerados aliados del desarrollo nacional.

“El empresario que invierte, produce, genera empleo y paga impuestos no puede ser visto como un adversario del Estado. Es un aliado fundamental del desarrollo nacional”, manifestó.

En esa línea, planteó avanzar hacia alianzas público-privadas que permitan incorporar capital, tecnología, conocimiento, capacidad de gestión y acceso a nuevos mercados. Añadió que el Ministerio de Defensa cuenta con capacidades industriales, de ingeniería, de construcción, de transporte, de logística y de presencia territorial que podrían complementarse con las del empresariado nacional.

El ministro también vinculó la seguridad con las condiciones para producir e invertir. Señaló que la lucha contra el contrabando, el crimen organizado y las actividades económicas ilegales constituye una forma de proteger a la industria nacional, debido a la competencia desleal que generan los productos que ingresan ilegalmente al país.

Otro de los planteamientos estuvo relacionado con la integración comercial. Justiniano mencionó el potencial de Puerto Busch, la hidrovía Paraguay-Paraná, las vías amazónicas y los corredores hacia el Pacífico para conectar la producción boliviana con mercados internacionales.

“No queremos solamente una Bolivia que exporte materias primas. Queremos una Bolivia que produzca, transforme, industrialice y exporte valor agregado”, afirmó.

La autoridad gubernamental expresó la disposición del Ministerio de Defensa para trabajar con la Cámara Nacional de Industrias y el sector empresarial, con el objetivo de vincular las capacidades del Estado con la inversión privada y fortalecer la producción nacional.