La propuesta de la autoridad llega en momentos en que el magisterio urbano se encuentra movilizado contra la descentralización de los institutos tecnológicos y rechaza que su administración dependa de las gobernaciones.

Fuente: video Raúl R. Nava

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El ministro de Educación, Erick Sanjinés, planteó este martes que los institutos tecnológicos se conviertan en entidades autosustentables, es decir, que comercialicen lo que producen para no depender solo de un ente central.

“Es importante que estos institutos técnicos tengan autonomía de gestión, se manejen y se administren no dependiendo de un ente central, tampoco de entes que son y administran los recursos sin darles toda la disponibilidad”, dijo Sanjinés, en una feria en Cochabamba.

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La propuesta de la autoridad llega en momentos en que el magisterio urbano se encuentra movilizado contra la descentralización de los institutos tecnológicos y rechaza que su administración dependa de las gobernaciones.

Sanjinés explicó que se trata de potenciar la labor de estos centros de estudios superiores, otorgarles su autonomía de gestión y cumplir “una vieja aspiración”.

Citó como ejemplo una experiencia en el Instituto Mejillones de El Alto, donde le dijeron que son capaces de ofrecer el servicio de desayuno escolar para todo un distrito de esa urbe, pero no lo pueden hacer porque no tienen la autorización legal.

“Nosotros, a partir de brindarles mayor autonomía, mayor descentralización, les estamos otorgando la posibilidad de hacerlo”, dijo el ministro.

Manifestó que su propuesta puede consolidarse mediante un trámite “simple” que es obtener el NIT, su registro tributario, para que de esta manera también puedan ofrecer y comercializar sus recursos.

Además, señaló que todo lo que recauden vaya a una cuenta fiscal que sea administrada por cada uno de los institutos, pero que, además, tenga la posibilidad de ser fiscalizada por los gobiernos departamentales. “La descentralización no es igual a privatización”, recalcó.

Afirmó que la descentralización es fortalecer la gestión de los institutos, acercando las decisiones a los verdaderos actores, a las regiones, allá donde los trabajadores de los institutos toman sus decisiones, y las toman regionalmente y no dentro de cuatro paredes del Ministerio de Educación.