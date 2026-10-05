El presidente Paz anuncia el nuevo título de bachiller digital

El primer mandatario destacó que este año van a ser cerca de 221 mil nuevos bachilleres los que se van a beneficiar con este documento electrónico. Un código QR facilita el uso del título digital

Fuente: El Deber

Por Lourdes Molina Rea

A través de un video, que ya circula por las redes sociales, el presidente Rodrigo Paz anunció que este año los bachilleres van a tener acceso al título de egreso electrónico.

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«Este año van a ser cerca de 221.000 nuevos bachilleres. Antes, este era el título de bachiller, le costaba a todas las gobernaciones. A 50 bolivianos de promedio eran cerca de 11 millones de bolivianos. Ahora, viene el nuevo título. Este título se va a encargar, gratuito el título, ya no se va a pagar a través de las gobernaciones los Bs 11 millones. El gobierno nacional se hará responsable. Saldrá un poquito más de Bs 600.000, porque va a ser un título digital. Va a costar más o menos a Bs 3 cada título«, explicó la primera autoridad del Estado.

Según anunció Paz, se prevé que a medida que pasen los años, este costo va a bajar aún más. Pero eso no es todo, también se refirió al código QR que está en el mismo documento y permitirá tener acceso a él cuando se lo requiera, prescindiendo de las famosas copias legalizadas.

«Con este título, el QR que tiene, tú vas a poderlo imprimir las veces que tú quieras. Y ya no vas a tener que legalizarlo, que normalmente te cuesta Bs 200 para querer entrar a la universidad. Si quieres ir a un estudio superior, tienes que legalizarlo, y el promedio te cuesta Bs 200″, apuntó.