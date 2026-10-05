Tarija: Proveedores del desayuno escolar instalan huelga de hambre, piden reducir combo de productos

Ven insostenible cubrir incremento de costos.

Fuente: El País

Este lunes los proveedores y microempresarios del desayuno escolar instalaron una huelga de hambre para exigir al Gobierno Autónomo Municipal de Tarija (GAMT) modificaciones al acuerdo que establece la entrega de un combo compuesto por dos productos, debido al incremento de costos en los insumos y obligaciones impositivas.

Su demanda consiste en reducir a un solo producto diario.

Protesta

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El representante del sector, Fernando Aramayo, informó que la huelga de hambre instalada en la plaza Luis de Fuentes arrancó con cuatro personas, pero se prevé que en los siguientes días se sume más gente a la medida.

Argumentó que el incremento de los costos en todos los insumos les impide solventar económicamente la entrega del combo establecido —que incluye un alimento sólido y uno líquido—.

“Lamentablemente hace una semana entregamos una nota al alcalde y la derivó a Recursos Humanos (…) Pero se lavan las manos y hasta hoy no dan ninguna solución. Hemos decidido en asamblea que se va a asumir una huelga de hambre indefinida hasta que se nos dé una solución”, indicó.

Además del incremento en los precios de los productos, se refirió a la carga impositiva que enfrentan los proveedores del desayuno escolar. Recalcó que un 16 por ciento se va al Impuesto al Valor Agregado (IVA) y un 25 por ciento al Impuesto a las Utilidades (IU).

La principal demanda es que en adelante el combo se reduzca a un solo producto, líquido o sólido, por día.

La dirigencia recalcó que no se va a suspender la entrega debido a que esa medida afectaría a los estudiantes, en especial a los de escasos recursos. Sin embargo, anunciaron que más personas se sumarán a la huelga hasta tener una respuesta de parte de la alcaldía tarijeña.