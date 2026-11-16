Bascopé recordó que cuando Saucedo se desempeñaba como la principal autoridad del TSJ “se campeaba en cámaras hablando de justicia, hablando de moral, hablando de que él era de provincia, que era orgulloso”.

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En criterio del ministro de Trabajo, Williams Bascopé, el expresidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo, quien fugó del país, “por un poco de vergüenza en la cara debería presentarse a la justicia”.

La autoridad señaló que es una “cobardía” que huya y se victimice, además, dijo que él sabía que la justicia “estaba mal”, no solo por hechos de corrupción, sino que fue contaminada con las acciones “indecentes, indecorosas y obscenas” del exfiscal general Roger Mariaca.

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El miércoles, 4 de noviembre, Saucedo se declaró en el exilio con el argumento de que le iban a sembrar pruebas para desacreditarlo. Posteriormente se conoció que día antes de su partida se había emitido una orden de aprehensión en su contra.

El sábado, 14 de noviembre, el expresidente del TSJ, mediante sus redes sociales, pidió parar la persecución contra gente que consideró inocente.

Bascopé recordó que cuando Saucedo se desempeñaba como la principal autoridad del TSJ “se campeaba en cámaras hablando de justicia, hablando de moral, hablando de que él era de provincia, que era orgulloso”.

Agregó que no se trata de eso, sino de que debe ser más consciente, tener el coraje, volver al país y dar la cara.

“La defensa se ejerce ante un juez, dando su verdad ante un fiscal, no en un tuit y detrás del anonimato. Eso es una cobardía total de él”, recalcó el ministro.

Similar criterio expresó el fin de semana el viceministro de Coordinación Legislativa, Wilson Santamaría, quien instó a Saucedo a presentarse ante las autoridades y decir su verdad.