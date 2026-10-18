Evistas convocan a movilizaciones para este lunes y critican a la COB

Por Erika Ibáñez

Sectores evistas ratificaron que se movilizarán desde hoy en Cochabamba en protesta por las medidas económicas del Gobierno.

Según la convocatoria de los dirigentes evistas, hoy se concentrarán a las 9.00 en el kilómetro cero de la avenida Petrolera y marcharán hasta el centro de la ciudad de Cochabamba.

En ese contexto, el expresidente Morales descalificó ayer las determinaciones del ampliado de la Central Obrera Boliviana (COB), que decidió no sumarse a las movilizaciones.

“Dirigente, la COB, no hay que meterse en la política, eso es política, compañera, compañeros, es una lucha política e ideológica y programática”, expresó Morales en su programa dominical.

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Según Evo Morales el discurso que maneja la COB, de no hacer política es porque se encuentran sometidos al capitalismo e imperialismo.

“Una cosa partidaria son las elecciones, pero esta es una lucha política, ideológica y programática, cultural” señaló.