Ladrones huyen disparando al ser descubiertos dentro de una casa

Tres ladrones forzaron el ingreso a una vivienda en el municipio de Colcapirhua, en el departamento de Cochabamba, este domingo al mediodía. Al ser descubiertos, escaparon realizando disparos para evitar que los vecinos los capturaran.

Según el reporte policial, los antisociales rompieron la puerta de vidrio de la sala para ingresar al inmueble y lograron sacar tres televisores y dos equipos de sonido, que dejaron en el patio de la casa.

Sin embargo, no consiguieron llevarse ningún objeto, porque los vecinos se percataron del hecho y alertaron a las autoridades.

En un video difundido por las redes sociales, se observa que, durante la fuga, los delincuentes disparan contra los vecinos, quienes gritaban para alertar sobre la presencia de los antisociales. De forma preliminar, se informó que no hay personas heridas.

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En las imágenes se observa que el vehículo utilizado por los delincuentes es pequeño y de color plomo.

Tras efectuar los disparos, los sospechosos escaparon en un vehículo particular que tenía los vidrios polarizados. La Policía activó el Plan Z y desplegó grupos de élite para realizar un rastrillaje y dar con el paradero de los antisociales.