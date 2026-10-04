Mariaca recibe segunda detención preventiva por seis meses por legitimación de ganancias ilícitas

Mariaca participó en la cita legal desde las celdas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN), en la ciudad de El Alto.

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El exfiscal general del Estado, Roger Mariaca, recibió este domingo una segunda detención preventiva por seis meses por el delito de legitimación de ganancias ilícitas. La medida deberá cumplirse en el penal de Cantumarca, según reportó Unitel.

El caso fue abierto luego de que se encontró una suma millonaria en una ambulancia, monto que fue retirado de su domicilio, en la ciudad de Santa Cruz.

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La decisión fue adoptada en una segunda audiencia de medidas cautelares que se instaló esta jornada de manera virtual. Mariaca participó en la cita legal desde las celdas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN), en la ciudad de El Alto.

La exautoridad fue aprehendida el miércoles, 30 de septiembre. Fue acusada por tráfico de sustancias controladas y organización criminal, delitos por los cuales recibió una primera detención preventiva por seis meses, que deberá cumplir en el penal de Cantumarca, en Potosí.