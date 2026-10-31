Real Potosí se salva de perder con un gol a los 87 minutos

Independiente iba ganando con un tanto de Barbosa. Pero Gómez consiguió el empate cerca del final, ni bien ingresó a la cancha. Con este partido arrancó la jornada 24 de la Liga.

Real Potosí e Independiente dieron inicio a la jornada 24 de la Liga.

Fuente: Brújula Digital|Premium

Real Potosí salvó un punto en casa gracias a un gol convertido por Maxi Gómez a los 87 minutos, que le sirvió para empatar con Independiente (1-1), este viernes en el estadio Víctor Agustín Ugarte de la Villa Imperial, en el inicio de la jornada 24 de la Liga.

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A Independiente se le escapó la victoria. Willie Barbosa había anotado a los 68’. Con el tanto a favor resistió bastante, pero en los últimos instantes ya no pudo evitar la paridad.

Los dos equipos están luchando por ganarse una clasificación a torneo internacional. Real Potosí está mejor con 39 unidades; Independiente llegó a 30 y valora no haber perdido en la Villa Imperial.

En el primer tiempo, Barbosa inquietó al golero local Christian Martínez.

La mejor ocasión para el cuadro local la tuvo Igor Soares, pero su remate fue atajado por Jhunior Vera.

En la segunda mitad, Gilbert Álvarez se la perdió para la visita al fallar su disparo luego de un pase de Saúl Torres.

También le tocó salvarse a Independiente, sobre todo cuando Anderson Brito disparó y el balón pegó en uno de los palos.

El gol de Barbosa fue gracias a una jugada por la derecha de Torres, quien le sirvió la pelota para solo empujarla adentro.

Real Potosí no encontraba el camino para empatar, hasta que se dio un cambio clave: Gómez entró por Hugo Rojas a los 86’ y un minuto después anotó el gol de la igualdad cabeceando la pelota, que primero pegó en uno de los palos y luego se alojó en el fondo de la red.

El próximo partido de Real será con el también potosino Nacional. En esa fecha 25, Independiente recibirá en Sucre a Tomayapo.

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