Un habilidoso Henry Vaca le da el empate a Aurora ante Oriente

La igualdad a uno marcó el partido en Santa Cruz de la Sierra por la jornada 24 de la Liga. El juvenil Nabil Nacif había abierto la cuenta a favor del equipo albiverde.

Fuente: Brújula Digital|Premium

Henry Vaca mostró su talento y le dio el empate a Aurora en su visita a Oriente Petrolero (1-1), este sábado en el estadio Tahuichi Aguilera de Santa Cruz por la jornada 24 de la Liga.

Oriente (38 puntos) dejó pasar la ocasión de saltar al cuarto lugar, porque si ganaba se hubiera puesto por encima de Real Potosí (39).

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Por su parte, Aurora (35) logró conservar el sexto puesto, dentro de la zona de clasificación a un torneo internacional y a falta de solo seis fechas más para la conclusión del campeonato.

La igualdad del valluno tiene mayor mérito por haber jugado los últimos 25 minutos con uno menos por la expulsión a los 73’ de Junior Sánchez debido a una fuerte falta sobre Nabil Nacif.

Nacif consiguió el gol de Oriente a los 35 minutos. El joven delantero fue otra vez fundamental en el ataque albiverde. En el tanto que hizo estuvo bien ubicado para mandar la pelota adentro luego de una habilitación de Juvenal Rojas.

Rojas casi convierte un golazo, primero le hizo un “sobrerito” a su marcador y, después, le pegó a la pelota de zurda, pero uno de los palos impidió la anotación.

Henry Vaca no empezó como titular. Saltó a la cancha de emergencia por la lesión a los 13 minutos de Rodrigo Ramallo. Desde entonces fue el hombre diferente en la visita.

En el primer tiempo generó dos ataques desequilibrantes que por poco no acabaron con el balón dentro del arco.

Hasta que a los 67’, Vaca se animó a encarar y con habilidad se sacó de encima hasta a tres rivales, y remató de derecha, un tiro cruzado para superar al golero local Joel Bernal.

En la jornada 25, a Oriente le espera el clásico frente a Blooming; mientras que Aurora se medirá con U de Vinto.

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