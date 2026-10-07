Tras enfrentamiento en Chapare, secuestran una avioneta, armas y sustancias controladas

El operativo se realizó el martes y derivó en un enfrentamiento armado. De acuerdo con el informe de la Felcn, los agentes fueron recibidos con disparos de arma de fuego cuando ingresaron a la pista, por lo que respondieron utilizando sus armas de reglamento.

Tras controlar el lugar, los efectivos encontraron una avioneta y bolsas con cocaína que, según la investigación preliminar, estaban listas para ser embarcadas en la aeronave. La droga presuntamente iba a ser transportada hacia un país limítrofe

Los agentes también encontraron armas de fuego de grueso calibre dentro de un vehículo que fue abandonado en el lugar. Según la Felcn, el motorizado era utilizado por los presuntos traficantes para movilizarse por la zona.

La cantidad de cocaína todavía no fue establecida. La droga será pesada en dependencias de la Felcn de Chimoré, donde también fueron trasladados la avioneta, el vehículo y las armas secuestradas para continuar con las investigaciones.

La Felcn informó que no se registraron personas heridas durante el enfrentamiento, ni entre los efectivos policiales ni entre los sospechosos. Los presuntos traficantes, sin embargo, lograron escapar y se internaron en el monte.

Los investigadores continúan con las pesquisas para identificar a las personas que operaban en la pista clandestina y establecer el destino que tenía la droga.