Tambo Quemado se consolida como el paso fronterizo más avanzado de Bolivia en infraestructura, tecnología y personal aduanero. Así lo destacó el presidente ejecutivo de la Aduana Nacional, Álvaro Arias, durante la presentación del Plan Nacional de Fronteras, impulsado por el Ministerio de Relaciones Exteriores con respaldo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y en que participaron ministros de Estado vinculados al área de Comercio Exterior.

Fuente: Prensa AN

Los registros operativos del punto fronterizo son de gran relevancia. Según Arias, Tambo Quemado acumula Bs 7.870 millones en importaciones mediante más de 17.000 declaraciones, exportaciones por Bs 2.823 millones y 22.656 manifiestos de tránsito en la ruta Arica–Tambo Quemado. Además, las intervenciones aduaneras permitieron retener 2,2 millones de dólares sin declarar.

«No cabe la menor duda, Tambo Quemado es nuestra principal frontera de exportaciones. Está claro que, por los datos que hemos presentado, realmente es el nodo logístico más avanzado en cuanto a infraestructura, en tecnología e inclusive en cuanto a la cantidad de funcionarios que tenemos para poder dar el servicio» señaló Álvaro Arias.

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El control en la zona funciona bajo un modelo binacional integrado con la Aduana de Chile, que articula el trabajo de la Aduana Nacional con el Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (Senasag), la Dirección General de Migración y la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico (FELCN).

Para asegurar el liderazgo y la transparencia en la región, se prevé instalar en Tambo Quemado: un escáner fijo tipo portal, reubicar la balanza comercial, digitalizar por completo los formularios para viajeros e integrar sistemas de videovigilancia con barreras antiintrusión. El plan busca reducir los tiempos de inspección e incrementar el perfilamiento de riesgos en los flujos de carga.

Arias subrayó la importancia de compartir datos entre Estados para lograr controles eficientes: «Los controles van a ser mucho más efectivos cuando tengamos una coordinación bilateral con los países vecinos que nos faciliten información de manera anticipada, así como Bolivia les facilita de manera anticipada también a los países vecinos. De esa manera encontramos la coordinación y ese equilibrio para la facilitación del comercio y para la facilitación de los pasajeros».

Con su participación en el lanzamiento del Plan Nacional de Fronteras de Bolivia, la Aduana Nacional reafirma su compromiso con la modernización de la infraestructura y los procesos de control, el fortalecimiento de la seguridad fronteriza y la facilitación del comercio exterior.